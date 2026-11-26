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Redacción deportes, 26 nov (EFE).-La Copa de España de fútbol sala ya conoce los seis emparejamientos de la tercera eliminatoria, que se disputará a partido único y será la última antes de la entrada de los equipos de la Liga Prime de Fútbol Sala.

El sorteo, celebrado este jueves en la sala Iberia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, ha configurado una ronda con tres representantes de Segunda División B y nueve de Segunda División, que jugarán los partidos el 15 y el 16 de diciembre.

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El sorteo contó con Tino de la Cruz, entrenador del MRB FS Móstoles, como mano inocente y deparó los siguientes enfrentamientos: Oleoinnova Mengíbar-Unión África Ceutí, Flexliving Jumilla FS-Family Cash Alzira, Pinseque AD-Reyco Burela FS, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles-Castrez Futsal Suris Mataró, Entrerríos Automatización-MRB FS Móstoles y Avanza Jaén Paraíso Interior-Gasifred Atlético Ibiza.

Los tres equipos de Segunda B ejercerán como locales en sus respectivos encuentros son el Oleoinnova Mengíbar, el Flexliving Jumilla FS de Murcia y el Pinseque AD de Zaragoza, que se medirán al Unión África Ceutí, el Family Cash Alzira y al Reyco Burela FS, respectivamente.

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Una vez resueltos estos seis enfrentamientos, la Copa del Rey dará entrada a diez equipos de Primera División que no logren el acceso directo a la fase final. De ese grupo saldrán los dos últimos clasificados para el torneo definitivo, en el que ya tienen asegurada su presencia los seis primeros equipos del Torneo Apertura.

La tercera eliminatoria se presenta, por tanto, como una oportunidad para los participantes de Segunda División y Segunda B de alcanzar una de las plazas que todavía quedan disponibles para la lucha por el título. EFE

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