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Ibiza, 26 nov (EFE).- El director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, ha destacado este jueves que la posición del barco semihundido a 19 millas al noroeste de Ibiza, completamente volcado con la quilla a flote, permitirá hacer operaciones en superficie.

Tras la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Platerbal, Gárriz ha destacado este “dato positivo” porque deja atrás el primer escenario en el que se creía que el buque estaba “a mil metros de profundidad”.

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El director de Emergencias ha señalado también que el Med Emre es un barco gasero destinado al transporte de combustibles, que son “más ligeros”, y que no transportaba crudo, sino principalmente gasóleo y algo de queroseno de aviación.

Ha indicado que el buque está fuera de aguas territoriales españolas y que está siendo revisado por Salvamento Marítimo, a través de la Capitanía Marítima de Valencia, que dirige las operaciones con la Dirección General de Marina Mercante.

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La Dirección de Emergencias de Baleares está trabajado en la anticipación y preparación de las labores que se tengan que poner en marcha en caso de que hubiera un vertido que llegara al archipiélago, aunque no hay afectación de momento, ha insistido.

Gárriz ha señalado que los servicios técnicos del armador y del propietario, junto con Capitanía Marítima, determinarán ahora las actuaciones a seguir.

Ha recordado que "desgraciadamente" ha habido un fallecido y ha explicado que el Govern se ha puesto en contacto con el armador del buque para facilitar los trámites de repatriación del marinero fallecido y del resto de los tripulantes, todos de nacionalidades india y turca. EFE

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