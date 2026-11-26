Guardar

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, y la secretaria general del partido, Ione Belarra han restado importancia este jueves a que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, junto con exdirigentes de Podemos, hayan firmado un manifiesto para pedir el voto a la candidatura de Frente Amplio.

Por ejemplo, la exministra de Igualdad aspirante de la formación morada a La Moncloa ha minimizado que cerca de 80 excargos de su partido y de sus confluencias se hayan unido firmando dicho texto, al recalcar que son personas que "ya desde hace mucho tiempo miembros de Sumar o de Más Madrid".

PUBLICIDAD

"Lo lógico es que pidan el voto para su partido", ha agregado Montero sobre estos exdirigentes para enfatizar que Podemos va a seguir con su proyecto y está representado en estas elecciones por su candidatura.

Por su parte, Belarra se ha limitado a decir, al ser preguntada por este documento antes de entrar en la reunión de la Diputación Permanente, que las personas que los suscriben "ya eran de Sumar".

PUBLICIDAD

Entre los firmantes hay nombres destacados de la primera etapa de Podemos como la exdiputada Carolina Bescansa, una de las fundadoras del partido morado; el que fue su secretario de Organización Sergio Pascual, o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.