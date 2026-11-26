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Pamplona, 26 nov (EFE).- El Gobierno de Navarra ha asegurado, tras conocer el oficio policial sobre la adjudicación de los túneles de Belate que la UCO ha incorporado a la investigación judicial, que "respeta plenamente la actuación de la Guardia Civil y de los órganos judiciales y colaborará, como siempre, con la Justicia en todo aquello que le sea requerido".

Así lo han trasladado fuentes del Ejecutivo foral después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el marco del caso Koldo haya trasladado a la Audiencia Nacional un oficio en el que informa de la localización de documentación oficial sobre la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate de la que se desprenden "posibles irregularidades" que "pudieran revestir carácter de ilícito penal".

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El documento, precisa el Gobierno navarro, "se corresponde con un oficio policial incorporado a una investigación judicial, no con una resolución del juez que determine la existencia de delitos o responsabilidades".

En el escrito policial reproduce una comparecencia parlamentaria del pasado 14 de abril de cuyo contenido "nadie dio traslado a la Fiscalía, documentación y actuaciones por tanto previamente conocidas y objeto de debate, que deberán ser examinadas y contrastadas en el ámbito judicial correspondiente", subraya al respecto.

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Desde el Ejecutivo se apunta que "la investigación debe desarrollarse con todas las garantías, sin anticipar conclusiones ni convertir actuaciones procesales en juicios de culpabilidad".

Concluye remarcando que su obligación es "colaborar con la Justicia, actuar con responsabilidad institucional y seguir trabajando por Navarra y por sus ciudadanos.

En concreto el informe de la UCO se remite a la comparecencia en el Parlamento foral del auditor de la Cámara de Comptos Miguel Ángel Aurrecoechea y su apreciación de "indicios de delitos" en la Ejecución del contrato de las obras de Belate, ya que se aprobó una modificación de contrato con el que la administración foral incurrió a su juicio en un gasto de 7,5 millones que no le correspondía.

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Estas apreciaciones del auditor fueron retiradas del informe final de la Cámara de Comptos, por lo que el documento se emitió con un apartado de discrepancia por parte de Aurrecoechea.

La UCO traslada a la Audiencia Nacional que puede "resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos" la manifestación de Aurrecoechea. EFE