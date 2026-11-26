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Valladolid/Logroño, 26 nov (EFE).- El Recoletas Salud Atlético Valladolid recupera al estadounidense Drew Donlin y al malagueño Álex Díaz para medirse este viernes en la Liga Asobal a un Dicorpebal Logroño que necesita recuperar su maltrecha moral tras quedar eliminado de la competición europea en Alemania, donde además sufrió una de las derrotas más abultadas de su historia y perdió por 16 goles de diferencia.

En el partido más destacado de la undécima jornada, se enfrentan los vallisoletanos, terceros, y los logroñeses, cuartos, con el foco puesto también en el duelo en la porterías entre el guardameta húngaro del Recoletas Benedek Nagy, con un promedio de 32,26 por ciento de paradas por partido, y el cancerbero del Dicorbeal Xoan Ledo, con un 33,98.

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Donlin y Díaz resultarán fundamentales para hacer frente a un rival que cuenta con los exazulones Gustavo Oliveira, Nicolo D'Antino y los hermanos Álvaro y Miguel Martínez, quien ha dado un salto importante este curso.

Pero si hay algo que le preocupa especialmente al técnico del Recoletas Salud, David Pisonero, son "sus goles en transición", de ahí que considere fundamental ser capaces de "controlar el ritmo de juego", y minimizar al máximo las pérdidas, partiendo de una seria y organizada defensa, como la que desplegó ante Granollers.

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Es consciente de que no va a ser sencillo sorprender a Logroño en Huerta del Rey, donde ya han ganado dos equipos esta temporada: Bathco Torrelavega y Horneo Alicante, pero confía en recuperar la fortaleza en su cancha, para no añadir otra derrota a su casillero.

"Será clave aprender a defender sus transiciones, porque además ellos necesitan poco para meter gol, y en partidos como este, el éxito o el fracaso pueden depender de una decisión o de un metro", ha resumido Pisonero.

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Por su parte, el Logroño llegaba a esta semana con una trayectoria casi inmaculada en la liga española y bastante buena en Europa; pero el martes le pesó mucho el cansancio, el principal temor de los riojanos de cara al partido de mañana, dado que apenas han tenido día y medio para descansar y preparar un partido importante para sus objetivos.

"Casi todo lo que nos quedan son finales", asume el preparador de los riojanos, Miguel Ángel Velasco, que prefiere quedarse con que "haber llegado a ese partido de Alemania con opciones es un éxito", aunque reconoce que empieza "a ver a los jugadores algo cansados, por mucho que he tratado de repartir minutos".

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Para mañana, Velasco mantiene la baja de Jevtic y el portero Marcos Cancio viajará, aunque mantiene los problemas físicos que arrastra en el último mes.

- Encuentros de la jornada 11ª:

. Viernes 27 de noviembre

19.15. Bathco Torrelavega - IRUDEK Bidasoa Irun

20.30. Recoletas Salud At. Valladolid - Dicorpebal Logroño La Rioja

. Sábado 28 de noviembre

17.00. Cajasol A. Ximénez Puente Genil - Fertiberia Puerto Sagunto

18.00. Cajasol Sevilla Proin - HORNEO Alicante

19.00. ABANCA Ademar León - Fraikin Granollers

20.00. Barça - Viveros Herol Nava

20.00. REBI Cuenca - Tubos Aranda Villa de Aranda

. Domingo 29 de noviembre

18.30. Frigoríficos del Morrazo - Caserío Ciudad Real. EFE

ep-mim/fsm/mr/cmm