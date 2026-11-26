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El PSOE ha pedido esta mañana al presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox y candidato de este partido a las elecciones del próximo domingo, Santiago Abascal, que expliquen esta noche en el debate a cuatro organizado por la Academia qué sacrificios pedirán a los españoles.

Los socialistas han asegurado esta mañana en un comunicado que afrontan el debate a cuatro con la "tranquilidad de haber cumplido y con las ganas de hacer que España siga avanzando".

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"Vamos a reivindicar los avances de estos años en empleo, salarios, pensiones y derechos", añaden antes de afirmar que esta noche, Pedro Sánchez va a explicar qué quieren hacer durante los próximos cuatro años. Es decir, que quieren "seguir mejorando los salarios y las pensiones y dar un paso definitivo en materia de vivienda".

Con ello, consideran que se continuará en la senda de "traducir el crecimiento económico en derechos, oportunidades y mejores condiciones de vida".

Dicho esto, han cargado contra el presidente del Partido Popular del que esperan que en este debate "dedique más tiempo a explicar sus propuestas y menos a difundir bulos", que en opinión de los socialistas, es la "especialidad" de Alberto Núñez Feijóo.

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Y anticipándose a lo que pueda ocurrir en el debate, el PSOE pide que éste sea "riguroso" y en él se "confronten datos, políticas y proyectos de país" en lugar de que haya "insultos, insinuaciones e insidias".

Además, creen que va a ser una "oportunidad" para ver juntos a PP y Vox, a los que califican como la "coalición de la involución". Y creen que Feijóo y Abascal podrán explicar "qué sacrificios quieren que hagan los españoles y de qué manera quieren cargarse el sistema de pensiones".

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En ese comunicado, los socialistas no mencionan a Frente Amplio ni a su candidata Ada Coalu.

El presidente del Gobierno, secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, acudirá esta noche acompañado de Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; Rebeca Torró, secretaria de Organización y portavoz del PSOE; y Ana Manzano, directora de Comunicación del PSOE.

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Durante las pausas del debate, el director de gabinete de Sánchez será el que acceda al plató para hablar con el presidente, mientras que Rebeca Torró hará las valoraciones posteriores al mismo.