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Madrid, 26 nov (EFE).- El Consejo de Administración de RTVE ha respaldado este jueves a Silvia Intxaurrondo ante el expediente sancionador abierto por la Junta Electoral Central (JEC), al considerar que se trata de una medida "inédita, jurídicamente improcedente y profundamente lesiva" para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática".

En un comunicado aprobado por diez votos a favor y cinco en contra, el Consejo ha anunciado que la corporación prestará a la periodista toda la asistencia y defensa jurídica necesaria, tanto en las instancias administrativas como judiciales, hasta lograr el archivo definitivo del expediente.

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La JEC abrió el pasado lunes un expediente sancionador a Intxaurrondo, tras estimar una reclamación de Vox por sus afirmaciones en el programa 'La Hora de La 1' del 10 de noviembre sobre la participación del líder de esta formación, Santiago Abascal, en 'La Revuelta'.

"La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública", dijo, entre otras afirmaciones, la periodista.

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La Junta Electoral considera que sus palabras resultan "difícilmente conciliables con las exigencias de pluralismo político y neutralidad informativa de quien conduce un programa de la televisión".

El Consejo de Administración de RTVE recuerda que la propia resolución de la JEC admite que esas palabras no se pronunciaron en un bloque estrictamente informativo, sino en una tertulia de análisis político, que se formularon como preguntas abiertas y que se garantizó la intervención de posturas discrepantes.

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"Resulta, por tanto, contradictorio exigir neutralidad equiparando la defensa de los valores constitucionales y los derechos fundamentales con un posicionamiento partidista", subraya.

Para el Consejo, la decisión de la Junta Electoral supone una "grave anomalía" que atenta contra la esencia del oficio. Defiende que el periodismo de servicio público "no puede reducirse a una mera transmisión mecánica de declaraciones", sino que "exige formular preguntas pertinentes, contextualizar los hechos y abrir debates de relevancia social sobre los límites democráticos y la defensa de la igualdad".

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"Sancionar económicamente a una periodista por plantear cuestiones incómodas en un espacio de debate introduce un efecto disuasorio inaceptable y abre la puerta a la autocensura", advierte.

El Consejo se suma así al respaldo expresado estos días a la periodista por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que ha instado a la JEC a retirar y archivar el expediente, y por CCOO, que considera "inaceptable" su apertura y alerta de que limita el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. EFE

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