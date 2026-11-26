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València, 26 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, participa desde las 13:00 horas en la reunión de seguimiento de las operaciones en torno al naufragio del buque Med Emre que se celebra este jueves en el Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia.

Está previsto que posteriormente, alrededor de las 14:00 horas, la portavocía de la Capitanía Marítima atienda a los medios de comunicación para informar del contenido del encuentro.

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El carguero naufragado, de bandera maltesa, transporta unas 7.000 toneladas de gasoil y se encuentra a flote, pero volcado a 19 millas al noroeste de Ibiza y 57 millas al este de Valencia.

La Generalitat Valenciana ha ofrecido al Gobierno central sus recursos en materia de emergencias ante el naufragio y ha activado el plan territorial de emergencias. EFE

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