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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a seis años y nueve meses de prisión a un hombre por varios delitos cometidos en 2025 en el domicilio de su expareja, a la que agredió y amenazó pese a tener una orden de alejamiento sobre la misma.

En concreto, la sentencia lo considera culpable de quebrantamiento de una medida cautelar, maltrato en el ámbito de la violencia de género, coacciones, lesiones, tres delitos de amenazas graves y daños. Además, deberá indemnizar a la víctima con 18.000 euros por los daños ocasionados.

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Según los hechos probados que recoge el fallo, el condenado contactó con su expareja pese a tener en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse a ella.

Una vez en el domicilio, la golpeó en varias ocasiones y, posteriormente, la amenazó con matar a las tres personas que se encontraban en la vivienda, empleando para ello dos cuchillos. Además, hirió en el abdomen a una de las residentes y retuvo a su expareja contra su voluntad bajo amenazas, según recoge la sentencia.

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Los magistrados consideraron acreditados los hechos a partir de las declaraciones de la víctima y de los dos residentes en la vivienda, apoyadas por los testimonios policiales y los informes médicos y forenses.

La sentencia destaca que el relato de la denunciante resultó "verosímil, uniforme, persistente y perfectamente creíble". Sobre las amenazas, el tribunal subraya que el acusado empleó "un instrumento peligroso", que convirtió el mal anunciado en "serio, posible y creíble", susceptible de causar "el grave temor referido por las víctimas".

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Pese a todo, la resolución no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).