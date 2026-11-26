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Madrid, 26 nov (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido "prudencia" mientras dos embarcaciones analizan "el estado y la situación actual" del Med Emre, el buque cisterna naufragado a unas 30 millas al norte de Ibiza, para ver "si realmente hay algún problema" o riesgo de vertido.

"Ya han llegado el buque Clara Campoamor y el guardamar Talía, que van a poder ver cuál es el estado y la situación actual" del Med Emre, ha dicho la ministra este jueves a su llegada al Congreso.

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Sobre el riesgo de vertido, ha subrayado que se están "anticipando" y que hay "equipos preparados en el caso de cualquier situación de contingencia", aunque ha insistido en que lo primero es saber "si realmente hay algún problema o no".

Fuentes del Ministerio han afirmado que, por el momento, no se han encontrado "restos de un choque" ni se ha observado "nada parecido a un vertido", pero han señalado que "hay cosas que solo se ven cuando se está físicamente en el propio agua", que es lo que van a hacer el Clara Campoamor y el Talía.

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En esta línea, y de forma preventiva, el Ministerio ha activado "la fase de prealerta", que implica tener "todo listo" ante el riesgo de un vertido.

El naufragio del buque cisterna Med Emre, que navegaba desde Algeciras a Barcelona con 17 tripulantes a bordo, deja un balance de un tripulante fallecido y varios heridos. Todavía se desconocen las causas del incidente. EFE

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