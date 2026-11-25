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Barcelona, 25 nov (EFE).- Madame Curie, Salvador Dalí, Yoko Ono, David Lynch, Miss Atomic Bomb o la pedanía de Palomares, en Almería, son algunos de los muchos protagonistas de la exposición 'La era atómica', que muestra en el CCCB de Barcelona cómo los descubrimientos científicos sobre el átomo han impactado en el arte, la política y el pensamiento.

Desde finales del siglo XIX y hasta la actualidad, sin obviar que la radioactividad de origen artificial forma parte de los ecosistemas terrestres desde 1945, la segunda planta del espacio barcelonés ofrecerá hasta el próximo 17 de mayo un recorrido expositivo sobre la huella que ha dejado en el arte occidental la bomba atómica, sin obviar el momento actual de escalada bélica.

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La directora del CCCB, Judit Carrera, ha señalado este miércoles durante la presentación que la pregunta de fondo que subyace en este proyecto es "qué papel tienen el arte, la ciencia y la cultura para abrir el futuro más allá del potencial destructor de la energía nuclear".

La propuesta parte de la exposición que se pudo ver en el Musée d'Art Moderne de París (MAM), comisariada por Maria Stavrinaki y Julia Garimorth, y que en Barcelona ha contado con el comisariado de Maria Ptqk, con la inclusión de referencias a las cuatro bombas nucleares que cayeron en Palomares en 1966 o a las centrales nucleares de Vandellós y Ascó (Tarragona).

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Con referencias al filósofo Günter Anders, quien consideró que con la bomba se inauguraba la era de la "inseguridad infinita", Julia Garimorth ha remarcado hoy que se trata de una nueva era en la historia de la humanidad porque, por primera vez, el ser humano "tiene el poder de provocar su propia extinción de manera inmediata, así como de la vida del planeta".

Este hecho, ha precisado, "ha alterado profundamente nuestra lectura sobre la visión del mundo".

En la exposición, además de obras de arte de primer nivel, se incluyen citas de autores como J.G Ballard, Jean-Paul Sartre o de la escritora japonesa Yōko Ōta, que sobrevivió a Hiroshima, y de quien se puede leer que la realidad de aquel día "no se podrá llegar a describir sin crear una nueva terminología".

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Garimorth ha apuntado que los artistas presentes en la exposición, desde Hilma af Klint a Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Keith Haring, Antoni Tàpies, Nancy Spero, Joan Rabascall, Beatriz Caravaggio, Francesc Torres o los fotógrafos Manolo Laguillo, Xavier Miserachs y Jordi Bernadó, han tratado de forma "heterogénea" lo que supone la energía atómica, con la imagen del "champiñón atómico" convertida en "imagen omnipresente del imaginario contemporáneo".

La comisaria ha explicado que mientras que hay artistas que se han interesado por la existencia de "fuerzas invisibles que adoptan la forma de la energía y el movimiento", otros muestran su "estupor, su horror" ante el arma nuclear y también los hay "más interesados por las posibilidades formales o plásticas que esta cuestión aporta".

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Tampoco ha escondido que la presencia apabullante de la imagen del "champiñón atómico ha llegado a ser una realidad casi banalizada".

Al final del recorrido, las obras artísticas ponen en relieve el alcance de las secuelas de la catástrofe de Chernóbil en 1986, así como del accidente de Fukushima de 2011. EFE

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