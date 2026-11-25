Guardar

Toledo, 25 nov (EFE).- El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Albacete, José Ramón Conesa, que se presentó a las elecciones municipales por Vox, ha negado la existencia de la violencia machista y se ha mostrado partidario de fusilar a quien mate a su pareja.

Conesa ha asegurado en el pleno del Ayuntamiento de Albacete celebrado este martes que no "ha contemplado nunca" el concepto de violencia machista, aunque sí ha indicado que acepta la denominación "violencia de género e incluso violencia doméstica". ,

PUBLICIDAD

Y ha añadido que "para esos asesinos" plantea "el castigo más brutal", pues a su entender "el problema está en castigar de verdad a los asesinos", unas declaraciones que la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha tachado de barbaridad.

"Personalmente yo les lo fusilaba, sí", ha espetado Conesa, que ha abundado en que él "fusilaba a esa gentuza, a esos asesinos o asesinas", ya que ha apuntado que en 2024 "también fueron asesinados cuatro varones".

PUBLICIDAD

Aunque también ha apuntado la posibilidad de aplicar la prisión permanente revisable, ha señalado que no está de acuerdo porque "a la mujer asesinada no la revisa nadie", de forma que "a su asesino o verdugo tampoco hay que revisarle nada" y "si no se le puede fusilar, que se pudra en una cárcel".

Para la portavoz del Ejecutivo autonómico, "a nadie sorprende lo que los representantes de la ultraderecha de este país y de esta región, estén expulsados o no de Vox" puedan decir sobre la negación de la violencia machista y "a nadie extraña ya las barbaridades que puedan decir".

PUBLICIDAD

De este modo, Padilla ha afirmado que el Ejecutivo autonómico no está de acuerdo "ni con los fusilamientos ni con negar la violencia machista".

De hecho, Padilla ha recordado que este miércoles se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la mujer y ha advertido de que "el negacionismo también mata a mujeres y a sus hijos", porque "negar la violencia, minimizarla, invisibilizarla o normalizarla hace que muchas mujeres se sientan desprotegidas".

PUBLICIDAD

"No podemos callarnos ni acostumbrarnos a la violencia", ha denunciado Padilla que ha instado a que "no haya más víctimas, ni muertas ni vivas", pues ha alertado de que "algunas viven en un auténtico infierno". EFE

(foto)