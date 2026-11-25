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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE que "ya no cuela el miedo" y que "esta vez no van a poder sumar con nadie".

Feijóo ha recordado que el PP ganó en las generales de julio de 2023 pero no pudo gobernar, pese a sacar 16 escaños de ventaja al PSOE y lograr mayoría absoluta en el Senado. "Lo que pasa es que esta vez, no van a poder sumar con nadie. No van a poder gobernar con nadie", ha enfatizado.

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Así se ha pronunciado en un mitin en la Caja Mágica de Madrid --ante unas 10.000 personas, según fuentes de la organización--, en el que también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la número dos del PP al Congreso por la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.

CAMPAÑA "COJONUDA"

Feijóo ha comparado la campaña del PP con la del PSOE, subrayando que su partido sale a la calle "a dar la cara" pero ellos "intentan lavar la suya". "Nosotros contamos lo que vamos a hacer. Ellos buscan cómo tapar lo que han hecho", ha indicado.

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Además, ha señalado que el PP hace "campaña con ilusión y esperanza" pero "a ellos solo les queda el miedo". "Y ya no cuela, ya no cuela el miedo, no cuela la manipulación, no cuelan las mentiras. A España ya no le cuela el miedo", ha advertido.

Tras asegurar que Ayuso ha reconocido que están haciendo una campaña "cojonuda", Feijóo ha animado a "darlo todo hasta el último minuto y hasta el último voto" porque aún no hay nada que celebrar y hay que convencer a "muchísimos indecisos".

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"VAMOS A ECHAR A LOS DELINCUENTES DE LAS CALLES Y DEL GOBIERNO"

Feijóo ha pedido que les acompañen a la primera etapa del camino". "Vamos a hacer una etapa. Pero una etapa solemne, una etapa histórica. Os pido que me acompañéis desde la calle Génova a la carretera de la Coruña en el Palacio de la Moncloa", ha manifestado.

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El líder del PP ha reclamado el voto para derribar el "muro sectario de Sánchez", "ladrillo a ladrillo, voto a voto". "Vamos a echar a los delincuentes de las calles y del Gobierno también", ha proclamado, ante un auditorio entregado con banderas de España y del PP que le gritaba 'presidente, presidente' o 'oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))