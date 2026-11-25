Guardar

Madrid, 25 nov (EFE).- La presidenta madrileña y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que "el 'sanchismo' está en sus horas más bajas" pese a los esfuerzos de "'Kim Jong-un Sánchez'" por "comprar el voto con socialismo electoral".

En el acto central de campaña del PP de Madrid, celebrado en La Caja Mágica de la capital, Ayuso ha pedido votar a Alberto Núñez Feijóo para "volver a confiar en el sistema" y "no sentir esta preocupación nunca más", en un momento en el que "la gente está que no duerme" por la situación de España.

PUBLICIDAD

"No hay derecho a que le roben la tranquilidad a los ciudadanos, no hay derecho a que esta mafia de Estado acabe con todo", ha proclamado Díaz Ayuso, quien ha deseado "que los mayores no tengan miedo, porque lo que están palpando y se está viviendo en las calles presienten que lo vivieron hace muchos años".

El discurso de Díaz Ayuso se ha visto interrumpido momentáneamente al hacer acto de presencia dos personas vestidas con las camisetas identificativas de las protestas educativas, que han sido rápidamente expulsadas del recinto.

PUBLICIDAD

Díaz Ayuso ha subrayado que, pese a sus críticas a la Comunidad de Madrid, es el lugar donde residen "todos los líderes" de "esa izquierda y esos 'indepes'" que "entran finitos en el Congreso de los Diputados y años más tarde se ponen bien fuertotes, saliendo a cualquier hora por todos los restaurantes de Madrid".

En la misma línea, ha presumido: "Aquí es donde, a las tres de la mañana, en la Gran Vía, hay vida, porque no somos unos tristes: nos encanta salir". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Audio) (Vídeo)