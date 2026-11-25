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Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El defensa del Barça Atlètic Álex Campos definió como "un sueño hecho realidad" su debut con el primer equipo azulgrana en la goleada ante el Sabah en la Liga de Campeones (1-4).

"Se lo decía a Gerard Martín cuando estaba en el campo, que no me lo creía; estoy muy feliz", confesó Campos, quien relevó a De Jong en el minuto 64 en el duelo disputado en el Estadio Olímpico de Bakú.

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El central, de 18 años, explicó que, antes de saltar al terreno de juego, Flick le pidió que tuviera "la confianza" que demostraba en los entrenamientos: "Me ha dicho que hiciera lo que se hacer, y a eso me he dedicado".

El centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' destacó la actuación de Álex Campos. "Me ha gustado mucho el partido que ha hecho. Estoy muy contento por él, porque no es fácil jugar en el primer equipo del Barça siendo tan joven y lo he visto con la mentalidad adecuada y nada nervioso", declaró.

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Gavi, titular este miércoles en la 'Champions', se mostró comprensivo por la falta de minutos que está tendiendo esta temporada.

"Al final hay competencia; es lo que tiene estar el en mejor club. Todos son buenos, y el míster da oportunidades y pone a jugar a quien cree oportuno, porque al final es el que manda. Y como he dicho siempre: yo nunca he sido una estrella, soy un gran jugador de equipo y estaré para lo que el equipo me necesite", concluyó. EFE

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