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Cristina Serena Trujillo

Toledo, 24 nov (EFE).- Las mujeres víctimas de violencia machista que ingresan en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se enfrentan a una doble recuperación, ya que, además de la rehabilitación de la lesión medular, también han de recibir atención psicológica para ayudarles a "reconstruir su identidad de una forma positiva e independiente".

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La psicóloga clínica del Hospital Nacional de Parapléjicos, Carmen Fernández Alarcón aborda en una entrevista con EFE con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la labor que desempeña la Unidad de Salud Mental a la hora de atender a víctimas de violencia machista que llegan al centro con lesiones medulares y apunta que se dan dos casuísticas específicas.

En la primera, son mujeres que ingresan en el centro cuando la lesión medular se ha producido directamente por una agresión en el contexto de violencia de género, unos casos en el que los profesionales ya conocen la violencia machista y abordan tanto el trauma sufrido como la adaptación a la lesión medular que va asociada a la experiencia traumática.

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En otros casos, la violencia sufrida por la mujer sale a la luz durante el proceso de acompañamiento en la adaptación a la nueva situación por la lesión medular. En estos casos, el ingreso no se ha producido por una agresión reciente de la pareja sino por otras razones, como accidentes de otro tipo, enfermedades u otras causas y en el proceso psicológico de la adaptación a la lesión medular, los profesionales detectan que también existen traumas previos en las pacientes, como abusos sexuales o episodios de maltrato.

La doctora Fernández Alarcón incide en la necesidad de tratar tanto las secuelas físicas como psicológicas de las pacientes que han sufrido lesión medular por maltrato por parte de sus parejas y detalla que las víctimas de este tipo de violencia suelen presentar síntomas de estrés postraumático y ansioso-depresivos, con pesadillas, flashback y rumiaciones respecto del trauma sufrido.

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Esta sintomatología se aborda mediante técnicas específicas para trabajar el trauma sufrido en la planificación del tratamiento psicológico integral.

La complejidad del tratamiento requiere un equipo multidisciplinar en el que trabajan conjuntamente las Áreas de Psicología Clínica y de Psiquiatría junto con el Médico Rehabilitador, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, personal de enfermería, Trabajo Social y otros profesionales.

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La doctora detalla que la primera entrevista de valoración con la paciente y también con su familia se produce en las primeras 24 o 48 horas desde su ingreso, como se hace habitualmente con todos los pacientes que ingresan en el Hospital de Parapléjicos.

En esta primera entrevista se evalúa la situación en la se encuentra la mujer, y dependiendo de su estado psicológico, se decide "si conviene abordar de una forma más temprana la situación traumática vivida o hay que esperar a que se estabilice, a que se sienta más segura para poder abordar lo acontecido", respetando sus defensas a nivel psicológico.

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"El objetivo es trabajar para que la mujer no se sienta definida por la agresión sufrida, ni tampoco por la lesión medular o la discapacidad física que conlleva, sino que reconstruyan su identidad de una forma positiva, independiente y funcional", destaca Fernández Alarcón.

Sin entrar en situaciones particulares, recuerda el caso de una paciente joven con dificultades psicosociales ligadas a una situación de violencia machista y que a raíz de su ingreso en el Hospital de Parapléjicos, tras la lesión medular y el trabajo integral de la rehabilitación, contribuyó a "su recuperación psicológica favorable".

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También califica de "esencial" el trabajo psicológico con la familia, no solo por las cuestiones derivadas de la lesión medular, para que puedan colaborar en los cuidados en función del nivel de dependencia que vaya a tener la persona, sino también desde el punto de vista psicológico, de forma que se aborde qué sucederá cuando la paciente se reincorpore a su entorno.

En cuanto al grado de conocimiento de los entornos cercanos sobre la situación de violencia que han vivido estas mujeres, la doctora Fernández Alarcón señala que hay que dar soporte a la familia por el impacto psicológico que puede suponer no haber identificado la situación de maltrato o conocido su alcance previamente, así como una orientación del manejo de la situación actual.

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La duración de estos tratamientos en el Hospital de Parapléjicos, apunta Fernández Alarcón, está vinculada al proceso de rehabilitación de la lesión medular y se suelen prolongar entre tres y seis meses de tiempo de ingreso.

No obstante, resalta que una vez que la paciente recibe el alta del centro hospitalario, el área de psicología se coordina con otros servicios de salud mental del área sanitaria para garantizar la continuidad en la asistencia.

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Con todo ello, Fernández Alarcón señala que si bien "lo que trasciende más a nivel macrosocial" son las mujeres asesinadas por violencia machista -47 en lo que va de año en España-, un dato "muy impactante", "hay violencia machista en muchísimos ámbitos".

"Hay que dar visibilidad a otras mujeres que sufren daños físicos y mentales muy graves que no podemos obviar. En ese sentido las medidas legales y los apoyos sociales a todas estas mujeres deben de ir unidos a una labor educativa y de sensibilización social", concluye la doctora Fernández Alarcón. EFE

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