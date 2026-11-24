Guardar

Toluca (México), 24 nov (EFE).- El delantero uruguayo Federico Viñas, del Toluca, enfrentará al guardameta colombiano Camilo Vargas, del Atlas, en un duelo de mundialistas que abrirá mañana los cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano.

Con ocho tantos, Viñas, exjugador del Real Oviedo, fue el máximo goleador de los Diablos en la fase regular, lo cual tratará de confirmar este miércoles, cuando hará pareja con el portugués Paulinho para tratar de vulnerar a Vargas, en un elevado momento de forma deportiva.

PUBLICIDAD

En su estadio, 2.600 metros sobre el mar, el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, quinto de la tabla de posiciones, buscará sacar ventaja ante un Atlas situado cuarto, que será local el sábado en el partido de vuelta.

Si bien la serie es de difícil pronóstico, Atlas tiene una ligera ventaja porque, al haber terminado mejor en la fase regular, solo necesita el empate para acceder a la semifinal.

PUBLICIDAD

Dirigido por el técnico Hernán Crespo, Atlas creció como equipo y ahora tratará de ratificar el buen nivel, con una buena defensa y un ataque liderado por el portugués Luis Esteves y el argentino Florián Monzón.

Un par de horas después, el América, tercero de la tabla de posiciones, visitará al Monterrey; sexto. Los azulcremas del estratega uruguayo Guillermo Almada son favoritos, pero deberán mostrar su mejor fútbol ante un Monterrey que ha ido de menos a más.

PUBLICIDAD

Al vencer a los Pumas UNAM por 0-2 el pasado sábado, los Rayados firmaron su pase a los cuartos de finales y, a pesar de sus altibajos en la campaña, serán un rival peligroso para el América, que suma dos derrotas y tres empates en sus cinco salidas más recientes.

Aunque mostraron la mejor ofensiva del campeonato, las Águilas necesitarán recuperar su buen nivel, con el subcampeón de los goleadores, Henry Martín como cabeza de un ataque poderoso, con el colombiano Miguel Borja y el uruguayo Brian Rodríguez, recuperado de molestias físicas.

PUBLICIDAD

El belga Hugo Cuypers, el uruguayo Diego Rossi, el argentino Lucas Ocampos y el mexicano Jesús Corona serán las piezas fundamentales de los Rayados del entrenador argentino Matías Almeyda, quien tratará de aprovechar la condición de equipo de casa.

En los otros duelos de los cuartos de finales, el jueves el Pachuca del venezolano Salomón Rondón, líder de los goleadores, recibirá a las Chivas de Guadalajara, que pasaron a la liguilla de los ocho mejores como el primer favorito.

PUBLICIDAD

Chivas muestra la mejor defensa del torneo, pero Pachuca es el segundo de menos goles aceptados y tiene el plus de contar con un Rondón en uno de los mejores momentos de su carrera.

En el otro partido, el campeón Cruz Azul, segundo de la tabla de posiciones, visitará al León, séptimo.EFE