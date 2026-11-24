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La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza 29, ha acordado plantear cinco cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine la compatibilidad de la normativa y la jurisprudencia españolas en materia de desalojos de vivienda pública con los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, acuerda la suspensión íntegra del procedimiento y de cualquier actuación material dirigida a ejecutar el lanzamiento de la vivienda familiar hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial.

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El procedimiento tiene su origen en la solicitud de autorización de entrada en domicilio formulada por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid para ejecutar una resolución administrativa de recuperación posesoria de una vivienda pública situada en el distrito madrileño de Villaverde.

En ella reside una familia integrada por dos progenitores y tres hijos menores de edad, cuya situación de vulnerabilidad social, sanitaria y económica se ha agravado considerablemente desde que se inició el expediente.

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Según la documentación incorporada a las actuaciones, dos de los menores tienen reconocida oficialmente una discapacidad del 68 % y del 34 %, respectivamente. La hija mayor, además, presenta una situación de gran dependencia de grado III. El padre tiene reconocida una dependencia severa de grado II.

La familia carece de una alternativa habitacional y, pese a manifestar su disposición a abonar un alquiler social, los servicios sociales han constatado las dificultades para acceder al mercado privado de arrendamiento por depender sus ingresos de prestaciones públicas.

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ALCANCE DE LOS DERECHOS

La jueza considera necesario que el tribunal europeo interprete el alcance de los derechos a la dignidad, la integridad personal, la protección de la vida familiar y del domicilio, la educación, la igualdad, la protección de los menores, la integración de las personas con discapacidad y la tutela judicial efectiva. Las cinco cuestiones prejudiciales planteadas abordan aspectos centrales del sistema español de recuperación posesoria de viviendas públicas.

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En primer lugar, la magistrada pregunta si el Derecho de la Unión permite que, durante la fase de ejecución de un lanzamiento, el órgano judicial tenga vedada la posibilidad de volver a valorar su proporcionalidad cuando se han producido cambios sustanciales y acreditados en las circunstancias de vulnerabilidad de los ocupantes. También plantea si el juez puede quedar limitado a la hora de examinar posibles defectos esenciales del procedimiento administrativo de ejecución.

En segundo término, la resolución cuestiona la diferencia de protección entre las familias vulnerables afectadas por desahucios promovidos por propietarios privados y aquellas que se enfrentan a lanzamientos instados por administraciones públicas titulares de viviendas sociales.

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En particular, somete al TJUE la exclusión de estas últimas del régimen de suspensión de desahucios previsto en el Real Decreto-ley 29/2026, que establece medidas de protección hasta el 31 de diciembre de 2030.

La tercera cuestión se centra en qué debe entenderse por una 'alternativa habitacional adecuada y suficiente' antes de ejecutar el desalojo de una familia especialmente vulnerable.

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La magistrada pregunta expresamente si pueden considerarse medidas de protección suficientes la mera derivación a dispositivos temporales de emergencia social, la inscripción en listas generales de solicitantes de vivienda sometidas a sorteos sin garantía de adjudicación inmediata o la eventual separación de los menores de sus progenitores por carecer de vivienda familiar.

CONSECUENCIAS DE RUPTURA DE UNIDAD FAMILIAR

En este sentido, la resolución examina la situación concreta de la familia y destaca que la asistencia temporal en dispositivos de emergencia no garantiza por sí misma la continuidad de los cuidados que requieren las personas con discapacidad y dependencia severa. También advierte de las consecuencias que una eventual ruptura de la unidad familiar podría tener sobre los menores y su entorno educativo y terapéutico.

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La cuarta pregunta aborda la fragmentación de competencias entre las distintas administraciones públicas. La resolución pone de manifiesto que la Agencia de Vivienda Social se declara incompetente para proporcionar una solución residencial o asistencia social; la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) remite a la familia a un procedimiento de adjudicación por sorteo, sin garantía de inmediatez, y los servicios sociales municipales no han atendido los requerimientos judiciales formulados en el procedimiento. El juzgado pregunta si este reparto competencial puede comprometer el derecho a una buena administración y la igualdad ante la ley.

Por último, la magistrada plantea si el Derecho europeo se opone a la ausencia de mecanismos extraordinarios de regularización posesoria, adjudicación directa por emergencia social o alquiler social para familias en situación de vulnerabilidad que ocupan viviendas públicas por necesidad, especialmente cuando existen mecanismos extraordinarios de regularización en otros ámbitos del ordenamiento jurídico.

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La resolución recoge una evolución especialmente significativa de las circunstancias personales de los ocupantes. La solicitud de recuperación posesoria se remonta a 2020 y la petición de autorización judicial de entrada se presentó en julio de 2024.

En octubre de ese año, el juzgado ya había denegado inicialmente la autorización de entrada al apreciar la extrema vulnerabilidad de la familia y la ausencia de medidas habitacionales suficientes para evitar perjuicios irreparables a los menores.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó posteriormente el recurso de apelación de la Comunidad de Madrid mediante Sentencia de 22 de enero de 2026, revocando aquella decisión. La resolución de apelación encomendó expresamente al juzgado de instancia la adopción de las garantías necesarias para preservar los derechos de los menores y de las personas especialmente vulnerables durante la ejecución.

A raíz de ello, el órgano judicial recabó nuevos informes de las administraciones competentes y solicitó información sobre las posibles alternativas residenciales. La documentación aportada en septiembre de 2026 acreditó un agravamiento de las discapacidades y situaciones de dependencia de varios miembros de la familia.

Posteriormente, la EMVS comunicó oficialmente que no podía facilitar una alternativa residencial inmediata ni una ayuda económica y que la inscripción en el registro de solicitantes de vivienda no garantizaba una solución habitacional.

La magistrada considera que estos cambios sobrevenidos, unidos a las dificultades para obtener una protección residencial efectiva, justifican acudir al TJUE antes de consumar una actuación de lanzamiento que podría producir consecuencias irreversibles.

Entre los argumentos jurídicos de la resolución destaca la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en lo relativo a la protección de la vida familiar, los derechos de los menores y el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública.