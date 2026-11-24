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Cádiz, 24 nov (EFE),- Un estudio liderado por la Universidad de Cádiz (UCA) revela que la plantación de árboles en terrenos que originalmente no eran forestales puede incrementar la actividad de los incendios en regiones templadas, provocando un aumento del 26 % en la ocurrencia de fuegos y del 23 % en la superficie quemada.

Según ha señalado la UCA en una nota, esta investigación internacional, publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), cuestiona la eficacia de determinadas estrategias de mitigación del cambio climático basadas en la reforestación masiva, al advertir de que alterar el uso del suelo en ecosistemas dominados por pastizales, sabanas o matorrales modifica la cantidad y distribución de la vegetación combustible, alterando el comportamiento del fuego.

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El trabajo, titulado 'Afforestation reshapes wildfire activity across global temperate biomes', está firmado por las investigadoras Irene Repeto-Deudero y Susana Gómez-González, del Departamento de Biología y del Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la UCA, junto a Juli G. Pausas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), la Universitat de Valencia y la Generalitat Valenciana, además de especialistas de centros científicos de Chile y Finlandia.

Para evaluar estas consecuencias, los científicos analizaron mediante datos satelitales y modelos estadísticos un total de 67.248 áreas de los biomas templados del planeta transformadas en plantaciones forestales entre 2001 y 2023, comparando la actividad de los incendios antes y después de la intervención y aislando factores climáticos y humanos.

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Los resultados evidencian que el impacto del fuego varía según el tipo de ecosistema, registrándose los mayores repuntes en los bosques templados de coníferas, donde la ocurrencia de incendios se multiplicó por 2,7 y la superficie calcinada prácticamente se duplicó.

En los ecosistemas mediterráneos, como los del sur de Europa, la frecuencia de los fuegos creció un 38 % y la superficie quemada un 9 %, un dato que los autores consideran "especialmente relevante" debido a que las sequías estivales y las altas temperaturas facilitan la propagación cuando aumenta la continuidad del combustible vegetal.

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Por el contrario, en los bosques templados de frondosas, como robles o hayas, y bosques mixtos, donde se concentra casi la mitad de las plantaciones forestales del mundo, la forestación redujo un 23 % el número de incendios, aunque incrementó un 20 % la extensión de superficie quemada cada vez que se produce un fuego.

El único bioma analizado donde la plantación se asoció a una reducción de la ocurrencia de incendios, concretamente del 18%, sin un aumento significativo del área afectada fue el de pastizales, sabanas y matorrales templados.

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Ante esta diversidad de respuestas, los investigadores concluyen que los efectos dependen del contexto ecológico y climático de cada territorio, por lo que instan a incorporar evaluaciones previas del riesgo de incendios antes de impulsar programas de forestación a gran escala. EFE

jmb/fs/crf