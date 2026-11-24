Guardar

PERMISOS LABORALES

Madrid - El Gobierno ampliará el permiso de nacimiento y cuidado a 20 semanas y el de fallecimiento de padres o hijos a díez días

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 13:23; 142 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EDUCACIÓN INFANTIL

- El Gobierno baja a la mitad el número de niños por educadora en escuelas infantiles

(Texto enviado a las 13:13; 336 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TRANSPORTE AYUDAS

- El Gobierno prorroga las ayudas al transporte público en 2027 con los mismos descuentos

(Texto enviado a las 13:02; 103 palabras)(Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO IMPUESTOS

- El Gobierno aprueba una rebaja del IRPF para autónomos de 465 millones y cambios en el IVA

(Texto enviado a las 12:54; 545 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IMPUESTO BANCA

- El Gobierno aprueba la prórroga del impuesto bancario hasta 2027

(Texto enviado a las 12:41; 134 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SANIDAD ABORTO

- Sánchez anuncia un recurso ante el TC por la ley del 'concebido no nacido' de Madrid

(Texto enviado a las 9:21; 212 palabras)

- Ayuso dice que Sánchez carece de "humanidad" tras recurrir la ley del concebido no nacido

(Texto enviado a las 11:02; 546 palabras)

- Sólo el 22% de los abortos se hace en centros públicos, menos del 1% en Madrid y Andalucía

(Texto enviado a las 12:36; 837 palabras)

ELECCIONES GENERALES

- Sánchez afirma que PP y Vox no aceptarán el resultado del 29N si no suman mayoría absoluta

(Texto enviado a las 9:36; 261 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Feijóo afirma que Sánchez y la limpieza electoral son conceptos "contradictorios"

(Texto enviado a las 10:24; 538 palabras)

- Marlaska advierte que los españoles se juegan el 29N "una buena forma de hacer política"

(Texto enviado a las 12:10; 424 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Frente Amplio espera dar la "sorpresa" el 29N y quedar "muy por encima" de las encuestas

(Texto enviado a las 11:20; 354 palabras)

- Podemos acusa al Gobierno de aprobar "derechos" solo cuando hay campaña electoral

(Texto enviado a las 12:59; 362 palabras)

- Despliegue récord de efectivos de seguridad para el 29N, con más de 100.700 agentes

(Texto enviado a las 11:32; 458 palabras)

ELECCIONES GENERALES (Serie Previa)

Madrid - La ley de nietos pone en jaque el voto exterior, cuestionado a nivel político y judicial. Alicia López

(Texto a las 6:30; 762 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021852400)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Madrid - Canarias reprocha a la mayoría de comunidades que no colaboren en acoger menores migrantes

(Texto enviado a las 13:09; 543 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ETA PRESOS

Vitoria - Jon Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente, en libertad tras cumplir su condena

(Texto enviado a las 11:08; 404 palabras)

- Quico Tomás y Valiente ve vergonzoso que no avisen de la libertad del asesino de su padre

(Texto enviado a las 12:15; 435 palabras)

ESPAÑA POBLACIÓN

Madrid - Torrevieja y Benidorm, donde más crece la población, Coslada y Cádiz, donde más se reduce

(Texto enviado a las 11:54; 949 palabras) (Infografía)

VIOLENCIA MACHISTA

- El movimiento feminista vuelve a las calles un 25N atravesado por la campaña electoral

(Texto enviado a las 11:00; 687 palabras)

Toledo - Víctimas de violencia machista con lesión medular: una doble recuperación. Cristina Serena Trujillo

(Texto a las 8:18; 894 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

BANDAS JUVENILES

Madrid - Radiografía de las bandas más allá de Trinitarios o DDP: coros, subcontratas o muy locales. Santi Sánchez

(Texto a las 08:00; 1001 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8014117834)

PENDIENTE

Madrid - En la recta final de la campaña electoral los candidatos redoblan sus esfuerzos por captar apoyos antes del 29N con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona un día después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la amnistía a Carles Puigdemont, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Alicante.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MUSEO DEL PRADO

Madrid - El Museo Nacional del Prado presentan 'Mariana de Austria', que analiza cómo el arte se convirtió en un instrumento de representación y legitimación de la autoridad de una de las figuras más relevantes de la Monarquía Hispánica del siglo XVII.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PACO IBÁÑEZ

Barcelona - Recién cumplidos los 92 años, el cantante Paco Ibáñez protagoniza el concierto 'Un poema, una vida, una canción', alrededor de su trayectoria como embajador de la poesía española, en el que actuará junto a otros artistas como Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Amancio Prada, Soleá Morente, Jabier Muguruza, Luis Pastor, Marina Rossell o Joan Isaac.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

14:30h.- Barcelona.- FORO EUROMEDITERRÁNEO.- Segunda jornada del XI Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Palau de Pedralbes. (Texto)

17:00h.- La Línea de la Concepción (Cádiz).- ESPAÑA GIBRALTAR.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), José Juan Franco Rodríguez, en la sede del Ayuntamiento.

PUBLICIDAD

ELECCIONES CAMPAÑA

16:00h.- Huesca.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato socialista el 29N, Pedro Sánchez, participa en un acto electoral en el Palacio de los Deportes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

17:00h.- Vitoria.- ELECCIONES PSE-EE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en un acto electoral. Palacio Europa. (Texto) (Foto)

18:00h.- Córdoba.- ELECCIONES PP.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy participa en un acto de campaña en Córdoba. Hotel Mezquita Center. Bulevar Hernán Ruiz.

18:30h.- Alicante.- ELECCIONES PP.- Mitin de Alberto Núñez Feijóo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:45h.- Pamplona.- ELECCIONES PSN-PSOE.- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, hacen declaraciones a los periodistas. Plaza de las Recoletas. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

18:45h.- Burgos.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a los periodistas antes de participar en un acto de campaña. C/Juan de Padilla. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, interviene junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en un acto de campaña. Fira de Barcelona-Montjuïc. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

19:00h.- Reus (Tarragona).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso, Ernest Urtasun, y la portavoz de Comuns Aina Vidal participan en un acto de campaña en Reus (Tarragona). C/ Romaní, 16. (Texto)

19:00h.- Barakaldo (Bizkaia).- ELECCIONES PNV.- Mitin del PNV con las intervenciones del presidente del partido, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales. Plaza Bideonera. (Texto) (Foto)

19:00h.- Castro Urdiales (Cantabria).- ELECCIONES PSOE.- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, participa en una charla sobre vivienda y empleo en Castro Urdiales junto con su alcaldesa y cabeza de lista del PSOE de Cantabria al Congreso, Susana Herrán, y el líder de los socialistas cántabros, Pedro Casares. Centro Musical Ángel García Basoco (calle de los Huertos 13). (Texto) (Foto)

19:00h.- Manresa (Barcelona).- ELECCIONES ERC.- Acto de campaña de ERC en Manresa (Barcelona), con la intervención del presidente del partido, Oriol Junqueras. C/ Sabateria, 3. (Texto)

19:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, protagoniza el acto 'Las políticas machistas matan. Frente al fascismo, más feminismo'. Centro cultural Meseta de Orcasitas. (Texto)

20:00h.- Barcelona.- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra su acto final de campaña en Girona, con su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, y, por videoconferencia, el expresident Carles Puigdemont. Auditorio de Girona. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:30h.- Los Llanos de Aridane (La Palma).- ELECCIONES PSOE.- El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, participa en un acto electoral. Auditorio.

23:00h.- Barcelona.- ELECCIONES GENERALES.- Debate cara a cara sobre vivienda en La Sexta, entre la candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol. La Sexta. (Texto)

ECONOMÍA

16:00h.- Barcelona.- PESTE PORCINA.- El conseller de Agricultura de Cataluña, Òscar Ordeig, hace balance del primer año de gestión de la peste porcina africana. Gran Via, 612 (Texto)

SOCIEDAD

18:00h.- Madrid.- PUEBLO GITANO.- La Fundación Secretariado Gitano presenta el evento estatal de la campaña Grandes 2026 que muestra los efectos de la educación para el futuro de niñas y niños gitanos. Paseo de la Florida, 2.

18:00h.- Logroño.- VIOLENCIA MACHISTA.- Entrega de los Premios Meninas 2026 de la Delegación del Gobierno, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. C/Mercaderes, 9. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

17:45h.- Salamanca.- UNIVERSIDAD SALAMANCA.- La reina Sofía recibe la medalla de la Universidad de Salamanca y entrega el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Murcia.- CINE DANZA.- La Filmoteca de la Región de Murcia proyecta el estreno en España de 'La reina del jueves', un documental del cineasta Orlando Rojas que repasa la trayectoria artística y personal de la bailarina cubana Rosario Suárez "Charín", que asiste a la sesión y dialogará con el público. Filmoteca regional.

19:00h.- Barcelona.- PREMIOS GASTRONOMÍA.- Barcelona acoge la primera gala de premios 7 Caníbales, que este año han distinguido, entre otros, a Asador Etxebarri y al documental 'Gènesi'. C/Rosselló, 515. (Texto)

19:30h.- Granada.- CULTURA LORCA.- La escritora, directora, compositora, artista visual y vocalista Laurie Anderson participa en el ciclo 'Lorca en otoño. Palabras en la Alhambra' Centro Federico García Lorca.

20:00h.- Calvià (Mallorca).- FESTIVAL SERIES.- Primer Vertifest Magaluf, festival especializado en series de ficción de corta duración concebidas para ser vistas en teléfonos móviles. C/ Torrenova, 25.

20:00h.- Barcelona.- PACO IBÁÑEZ.- Concierto del cantante Paco Ibáñez junto a artistas como Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet o Amancio Prada. Gran Teatre del Liceu. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245