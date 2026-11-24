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Madrid, 24 nov (EFE).- En 2025 se practicaron en España 107.824 Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), un 1,6 % más que en 2024, y sólo el 22 % se realizaron en centros públicos, aunque con enormes diferencias por comunidades: mientras en Cantabria rozaron el 88 %, Madrid y Andalucía no sumaron juntas ni el 1 %.

Así se desprende de dos informes publicados este martes por el Ministerio de Sanidad, el de abortos realizados el año pasado y otro que analiza la evolución de las interrupciones del embarazo en la sanidad pública entre 2015 y 2025, y que constatan un aumento del peso de los centros públicos en los últimos años, aunque siguen siendo minoría.

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En concreto, en 2019, el 14,9 % de las intervenciones se practicaron en la pública frente al 21,25 % de 2024 o el 22 % del año pasado.

Sin embargo, los porcentajes difieren mucho según la comunidad: Cantabria encabeza la clasificación, con el 87,8 %, seguida de Galicia (83,2 %), La Rioja (81,9 %) y Navarra (74,1 %), aunque destaca especialmente el caso de Baleares, que del 45,4 % de 2024 ha pasado al 64,4 %.

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En el otro extremo se sitúan Andalucía y Madrid, donde se practicaron 75 y 104 intervenciones en sus centros públicos, el 0,37 % y el 0,57 % del total, respectivamente, pese a que ambas concentran más de un tercio (el 35,7 %) de los abortos registrados en España. EFE