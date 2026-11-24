21/11/2026 El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene durante un mitin del PSOE, a 21 de noviembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Islas Canarias (España). Sánchez ha instado a dar a la derecha la misma "receta" que recibieron las derechas de Estados Unidos y de Brasil en las recientes elecciones celebradas en ambos país, reivindicando su gestión al frente del Ejecutivo central como uno de los principales motivos para la movilización de la izquierda. Además ha defendido que si ha conseguido sacar adelante sus políticas en minoría parlamentaria, podría lograr mayores avances con una mayoría absoluta progresista. POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que la reforma de la ley de extranjería que permite la derivación de menores migrantes desde comunidades como Canarias a otras de la Península "corre peligro" si PP y Vox llegan a La Moncloa.

"Ya lo han dicho ellos mismos", que "incumplir la ley es un compromiso que está negro sobre blanco en los pactos del PP y Vox en las comunidades autónomas", ha añadido el líder socialista en una entrevista concedida a 'Diario de Avisos' y recogida por Europa Press.

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En ese sentido ha relatado que Feijóo ha votado junto al líder de Vox, Santiago Abascal, en contra del reparto solidario.

"Ignora el interés superior del menor con tal de ganar un puñado de votos ultras. ¿De verdad alguien cree que llamar 'menas' a menores migrantes es una cuestión de economía del lenguaje?", se ha preguntado.

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Además les ha reprochado que "aplaudan" el discurso del Papa León XIX en defensa de la dignidad y los derechos de las personas migrantes cuando se habla de militarización o de centros de deportación en Ruanda, como plantean cinco países europeos.

El presidente ha señalado que "detrás de cada cayuco hay personas que llegan exhaustas, tras días sin comer, y un archipiélago que da lo mejor de sí para atenderlas".

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RECONOCE EL "ESFUERZO Y SOLIDARIDAD" DE EL HIERRO

Por ello, entiende la "preocupación" de los herreños y de los canarios de tal forma que reconoce su "esfuerzo y solidaridad".

Ha apuntado que el Gobierno de España "está con Canarias" y lo hace con "lealtad institucional", con hasta tres comisiones interministeriales y una declaración de emergencia migratoria que moviliza más de 15 millones de euros para plazas de acogida y traslados entre islas.

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Igualmente ha indicado que se han destinado otros 5 millones para "paliar el impacto" de la llegada de migrantes a El Hierro --tres millones para un hospital de campaña y dos para ayudas económicas--, se han reforzado los medios de Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Guardia Civil y se ha intensificado la labor diplomática en Senegal y Gambia.

"El desafío migratorio hay que afrontarlo con humanidad, con recursos y con respeto a la ley", ha comentado.

Sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien definió en el mitin de Puerto de la Cruz como el "Macgyver" de la política, ha dicho que es un "estupendo ministro" que "conoce de primera mano" las crisis migratorias por su experiencia en Canaria, y está desempeñando una labor "encomiable".

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Sánchez entiende que muchos ceutíes se sintieran "desamparados" el pasado verano tras la entrada de personas marroquíes a la ciudad porque "siempre se puede hacer mejor" pero ha dejado claro que también se han "aprendido algunas lecciones importantes".

"Los hechos hablan, hoy Ceuta cuenta con un plan de inversión de 300 millones de euros y con voz propia en Europa a través del Comité de las Regiones. No pararemos hasta que los ceutíes recuperen la plena normalidad. Ceuta saldrá de esta crisis con más recursos, más seguridad y más oportunidades", ha señalado.

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