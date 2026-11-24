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Madrid, 24 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condecorado este martes a Nevenka Fernández, víctima del acoso del alcalde de Ponferrada (León), y le ha asegurado que "la vergüenza, el dolor y la culpa nunca" debieron ser suyas, sino de quienes la acosaron, la señalaron y le dieron la espalda.

El jefe del Ejecutivo, que ha entregado a Fernández la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, ha hecho hincapié en "la valentía de una mujer que hace 25 años cambió la forma en el que el país entiende el acoso sexual".

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Economista y exconcejala de Hacienda de Ponferrada (León), se convirtió en un caso muy conocido en España por denunciar en 2001 al entonces alcalde, Ismael Álvarez, por acoso sexual. Su caso fue pionero porque logró una condena firme contra un cargo político en activo y marcó un precedente judicial y social. Después dejó España por la presión mediática y social y reconstruyó su vida en Irlanda.

"Nevenka es un referente involuntario, pero necesario. Alzó la voz para sobrevivir sin saber que su testimonio abriría un camino para muchísimas otras mujeres", ha recordado sobre el caso el presidente del Gobierno, que ha remarcado también que "la respuesta de España en ese momento no estuvo a la altura".

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Como ha recordado la propia Nevenka Fernández, "sufrir acoso sexual, moral y laboral es una experiencia devastadora que impacta profundamente en la salud mental y física de las víctimas".

Un "abuso de poder sibilino y letal" que "sobrevive gracias a la incomprensión y a la indiferencia del entorno en sociedades cobardes que prefieren proteger a los agresores con poder —que no poderosos— y castigar a quien está intentando salvar su vida", ha añadido Fernández.

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"El feminismo no es una cuestión de bandos ni una guerra entre hombres y mujeres; por eso es tan necesario y nos incumbe a todos: es una cuestión de valentía y de corazones sanos", ha resumido la expolítica.

Sánchez ha recordado en este contexto la celebración este miércoles del 25N, día para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y ha lamentado que "se volverá a escuchar a quienes, desgraciadamente hoy, continúan negando la violencia machista, a quienes se burlan del feminismo y a quienes quieren hacernos retroceder décadas en derechos y en libertades". EFE

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(foto)(vídeo)