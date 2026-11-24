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Sevilla, 24 nov (EFE).- El expresidente andaluz Rafael Escuredo ha calificado de "viejo gruñón" al expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Felipe González, y ha asegurado que es "incapaz de entender que su tiempo pasó".

En un mensaje en su perfil de la red social X, Escuredo, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre 1979 y 1984, ha señalado que quien fuera líder del PSOE y presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 hizo "cosas de interés", pero ahora lo mejor que puede hacer es "callarse".

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El expresidente andaluz ha respondido así a las declaraciones de González en las que aseguró que él ya había votado porque es una "persona seria, no como otros", en referencia al expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha José Bono.

En las mismas declaraciones, González añadió que si explicaba públicamente por qué no podía votar al Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más". EFE

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