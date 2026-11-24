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Madrid, 24 nov (EFE).- La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha acusado este martes al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar (ahora Frente Amplio) de aprobar "derechos", como la ampliación de los permisos por fallecimiento, solo cuando hay campaña electoral para "intentar pedir el voto".

"Cualquiera desea que vivamos siempre en campaña, porque aparecen permisos retribuidos, aparecen derechos", ha declarado a los medios en referencia a la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días, lejos de los dos actuales (cuatro en caso de desplazamiento), una de las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros.

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A continuación, ha pedido el voto para Podemos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para que haya gobernantes "que no solamente en campaña avancen en derechos, sino que se comprometan a pelear esos avances y a llegar hasta el final todos los días del año y no una vez cada 4 años para intentar pedir el voto".

Por otro lado, se ha referido al debate del lunes entre ocho formaciones políticas entre las que no estaba Podemos pero sí ERC, con quien los morados llegaron a un acuerdo para colaborar en esta campaña a través del tándem electoral Irene Montero-Gabriel Rufián.

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"Rufián fue el que demostró que sí se va a atrever a llamar a las cosas por su nombre, a ser implacable con la derecha y a ponerla en su sitio, cosa que no vimos en el debate a dos, y también a proponer las medidas más ambiciosas", ha asegurado.

La también exministra de Igualdad ha hecho un llamamiento para que el miércoles, Día Internacional contra Violencia hacia Mujeres, salgan a la calle las mujeres "por millones" a recordar que "las políticas machistas matan y las feministas salvan vidas".

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"Desgraciadamente, en los últimos años no solamente la derecha ha atacado al feminismo, también el Gobierno ha decidido meter el feminismo en un cajón . Y yo creo que este 25 de noviembre, y después las elecciones y después todas las movilizaciones que vengan tienen que servir para volver a poner el feminismo en el centro de la de la agenda política", ha señalado. EFE