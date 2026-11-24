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Barcelona, 24 nov (EFE).- El 32.º Manga Barcelona, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en Fira Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), contará con "muchas leyendas" como Junji Ito, Yudetamago, Hyuganatsu, Keiichiro Saito y Yuichiro Fukushi, han revelado este martes en rueda de prensa los organizadores.

Según la directora del salón, Meritxell Puig, Fira Gran Via reunirá a nombres "imprescindibles de distintas generaciones y ámbitos de la industria", entre los que figuran "muchas leyendas" como Junji Ito, maestro del manga de terror y autor del cartel oficial de esta edición, además de "probablemente la estrella más global del manga", tal y como lo ha descrito el asesor de contenidos del Manga Barcelona, Oriol Estrada.

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También destacan Yudetamago, el legendario dúo creador de 'Kinnikuman' ('Musculman'); Hyuganatsu, autora de las novelas originales de 'Kusuriya no Hitorigoto' ('Los diarios de la boticaria'), cuya adaptación anime es uno de los grandes fenómenos actuales; y Keiichiro Saito y Yuichiro Fukushi, director y productor del anime 'Frieren: Tras finalizar el viaje', una de las series más aclamadas de los últimos años.

En el cartel musical figuran nombres como Reol, una de las voces más destacadas del J-pop actual; Lotus Juice, conocido por su trabajo musical en la saga 'Persona'; ALI, banda que fusiona funk, soul y hip-hop y autores de temas tan populares como 'Lost in paradise', de 'Jujutsu Kaisen'; y Nightmare, una de las bandas más emblemáticas del rock japonés, mundialmente conocida por su contribución a la banda sonora de 'Death Note'.

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La animación japonesa contará también con un representante excepcional: Shoji Kawamori, creador del universo 'Macross' y una de las figuras más influyentes de la ciencia ficción y el anime.

Junto con la animadora y diseñadora de personajes Risa Ebata, Kawamori participará en diferentes encuentros con los aficionados y presentará su nueva película, 'Labyrinth', en el Auditorio Manga.

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Ese mismo espacio acogerá estrenos, preestrenos y sesiones especiales, entre las que destacan la celebración del 30.º aniversario de 'Detective Conan', la proyección de un capítulo especial de Navidad de 'Valentina de Montblanc' y el preestreno exclusivo de 'We Are Aliens', en colaboración con el Festival de Sitges.

Además, los aficionados a los juegos y al coleccionismo tendrán una cita especial los días 5 y 6 de diciembre, ya que el 32 Manga Barcelona acogerá el Disney Lorcana Challenge Championship Qualifier (CCQ), un torneo oficial organizado por Victory Road y Ravensburger que dará a los participantes la oportunidad de clasificarse para el European Championship de 2027.

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A esto se suma también Oswaldo Kato, ilustrador brasileño reconocido internacionalmente por su trabajo en el Pokémon Trading Card Game y por su participación en proyectos de anime, cine y videojuegos.

También estará en Manga Barcelona Yaya Han, una de las figuras más influyentes del cosplay internacional, y Konata, una autora que regresa al salón mientras sigue ganando notoriedad en Japón gracias a su talento fresco y contemporáneo.

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Puig y Estrada han advertido que muchos de los encuentros y firmas con los autores serán a través de mamparas, ya que, especialmente las autoras, "quieren preservar su intimidad", como es el caso de Hyuganatsu, que se presentará en el Manga Barcelona metida dentro de su disfraz de jabalina Uririn.

Asimismo, los organizadores del salón han anunciado que las entradas de sábado y domingo están agotadas desde hace un mes, y que las del lunes y el martes van en camino, aunque el aforo final dependerá de "cómo fluya el público" a través de Fira Gran Vía. EFE

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