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Córdoba, 24 nov (EFE).- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se tiene que disculpar con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por llamar "garrapateros" a los andaluces sino con el pueblo andaluz.

En un desayuno informativo en Córdoba, Maíllo ha instado a Moreno a que pida a Ayuso que rectifique sus manifestaciones aunque "llevamos nueve años de silencio de un Moreno Bonilla que sabéis que por mar, tierra y aire, es decir, por declaraciones en actos institucionales, mítines políticos o redes sociales, siempre ha sido hiperactivo con respecto a también comentarios desafortunados que se han hecho desde otros frentes y desde otras formaciones políticas".

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Sin embargo, según el dirigente de IU, en esta ocasión "la prueba es clave: Moreno Bonilla no manda sobre Ayuso. Es más, Ayuso está demostrando que manda sobre Moreno Bonilla" y, por ello, ha pedido a la ciudadanía que no vote al PP "si sigue despreciando a los andaluces".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, desveló este lunes que la presidenta de Madrid le dijo que lamentaba, porque no era su intención, que sus palabras sobre Andalucía le pudieran generar un problema y que le respondió que "siempre es mucho mejor hablar en positivo" de la comunidad actual.

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Maíllo ha llamado a un "voto rebelde" después de que las campañas se estén convirtiendo en "ejercicios de marketing, en diseñadores y expertos en contabilidad sobre el método electoral" mientras que Frente Amplio habla de soluciones.

Se ha mostrado convencido de que ni el PP ni el PSOE van a tener mayoría absoluta y, por ello, "lo determinante para que siga habiendo un gobierno de progreso lo va a condicionar el resultado que tengamos el Frente Amplio".

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El coordinador general de IU ha insistido en que el voto a Frente Amplio "vale triple, porque un escaño del Frente Amplio impide uno del PP o Vox, como el que nos disputamos entre otras cosas en Córdoba".

Respecto al debate a ocho que se celebró este lunes, ha considerado que "representó más la pluralidad en nuestro país" que el que protagonizaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el que "había mucha gente que nos sentíamos identificados en este país".

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En su opinión, el debate a ocho fue "más ágil y con más capacidad de propuestas políticas y posiciones de cada grupo que se ha hecho nunca en los debates a ocho. Me pareció muy positivo", ha remachado.

Ha alabado la intervención que tuvo en el mismo el candidato de Frente Amplio, Emilio Delgado en cuanto "a la capacidad de presentar las propuestas y soluciones que tenemos para los grandes problemas, principalmente el de la vivienda, donde hemos sido la fuerza coherente en la defensa de la intervención en el mercado de la vivienda".

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"Me alegré mucho de que nada más y nada menos que tres millones de personas vieron ese debate de casi dos horas, es un éxito en términos de politización y de interés que despierta la campaña", ha apostillado.

Además los espectadores, según Antonio Maíllo, tuvieron la oportunidad de conocer las posiciones de Frente Amplio en dos sentidos: "En la defensa de lo que nosotros vamos a hacer y se puede hacer, aunque otros siempre nos dicen que no se puede; y en segundo lugar, mostrando un claro dique de contención a las posiciones reaccionarias de Vox y del Partido Popular". EFE

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