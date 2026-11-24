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Washington, 23 nov (EFE).- Los San Antonio Spurs derrotaron este lunes a los Sacramento Kings en su primer partido de la temporada sin Victor Wembanyama, los Portland Trail Blazers cortaron la racha de los Philadelphia 76ers y los Oklahoma City Thunder cayeron en Indiana, encajando su sexta derrota en los últimos ocho encuentros.

Stephon Castle lideró a San Antonio con 28 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias en ausencia de Wembanyama, con molestias en la espalda. El pívot francés venía de firmar un partido con 50 puntos, 18 rebotes y cinco tapones este pasado sábado.

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Además de Wembanyama, Mitch Johnson tampoco pudo contar con los lesionados Tobias Harris, Dylan Harper o De'Aaron Fox.

Los Spurs (15-3) lideran la Conferencia Oeste y están invictos a domicilio, donde han ganado sus ocho partidos.

Los Blazers completaron en Filadelfia una gira de seis partidos con su tercera victoria con la que cortaron la racha de cinco triunfos con la que llegaban los 76ers. Portland se impuso a Philadelphia por 111-128.

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Deni Avdija lideró a los Blazers con 31 puntos, Damian Lillard y Jrue Holiday sumaron 18 puntos cada uno y Donovan Clingan firmó un doble-doble con 15 puntos y 18 rebotes.

LeBron James anotó 23 puntos, Tyrese Maxey 22 y Jaylen Brown 20 en la que apenas fue la cuarta derrota de la temporada de los 76ers. El regreso de Brown al equipo tras una ausencia de dos partidos coincidió con la baja por enfermedad de Joel Embiid.

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Pese a la derrota, los 76ers (14-4) lideran la Conferencia Este con 2,5 partidos de margen sobre los Atlanta Hawks, que ahora son segundos.

Indianápolis asistió a una reedición descafeinada de las Finales de 2025, sin Tyrese Haliburton y con media plantilla de los Thunder en la enfermería. Aun así, disfrutó de la victoria de los Pacers por 125-120 sobre Oklahoma City, cortando una racha de cuatro derrotas.

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Pascal Siakam y Kelly Oubre Jr. lideraron con 20 puntos cada uno a unos Pacers con seis jugadores en dobles dígitos, de los cuales dos -Ivica Zubac y Jalen Slawson- con doble-doble.

Shai Gilgeous-Alexander aguantó a los Thunder con 38 puntos, pero no fue suficiente para lograr una victoria más que necesaria para los campeones de 2024.

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Los Thunder, con un balance de 10-8, son décimos en el Oeste, la última plaza de 'play-in'.

En el resto de partidos de esta jornada de lunes, los Lakers se impusieron a los Utah Jazz 109-94 con 28 puntos de Luka Doncic e igualan, con un balance de 15-3, el registro de los Spurs.

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Los Minnesota Timberwolves arrollaron 142-116 a los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández en el regreso de Julius Randle a Minneapolis. Randle terminó con 29 puntos, mientras que Jaden McDaniels hizo un doble-doble con 34 puntos y 10 rebotes.

Los Milwaukee Bucks rompieron una racha de trece derrotas seguidas con su segunda victoria de la temporada al derrotar por 111-116 a los Toronto Raptors con 32 puntos de Tyler Hero, que venía de anotar otros 50 el sábado en Filadelfia.

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Además, los Houston Rockets derrotaron 116-104 a los Clippers de Los Ángeles, los Phoenix Suns superaron 119-123 a los New Orleans Pelicans en la prórroga, los Memphis Grizzlies se impusieron a los Charlotte Hornets por 111-117 y los Chicago Bulls vencieron a los Cleveland Cavaliers 122-108. EFE