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Madrid, 24 nov (EFE).- Las abundantes lluvias de los últimos días, sobre todo en la vertiente atlántica, han favorecido un nuevo aumento de la reserva hídrica española, el segundo consecutivo tras seis meses de descensos, que sitúa los embalses al 58,6 por ciento de su capacidad total.

Los embalses almacenan 32.819 hectómetros cúbicos(hm3) de agua, 869 hectómetros más que la semana pasada, lo que supone un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto a su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

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En apenas dos semanas, los embalses han recuperado 1.774 hectómetros cúbicos de agua y cuentan ya con 2.671 más que en las mismas fechas del año pasado (30.148 hm3) y con 7.607 más que la media de los últimos diez años (25.212 hm3).

Por cuencas, las internas de Cataluña presentan el mayor porcentaje de llenado, con un 78,1 por ciento seguidas de Guadalete-Barbate (74,5 %), Guadiana (73 %) y Guadalquivir (69,2 %). Por el contrario, las cuencas del Duero (44,9 %), Segura (45,8 %) y Ebro (47,3 %) registran los niveles más bajos de agua.

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Durante la última semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente atlántica y en menor medida en la mediterránea, con el máximo registrado en Vigo, donde se han recogido 167,9 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

35

47,9 %

Cantábrico Occidental

490

241

49,7 %

Miño-Sil

3.030

1.506

49,7 %

Galicia Costa

684

332

48,5 %

Cuencas internas del País Vasco

21

13

61,9 %

Duero

7.602

3.415

44,9 %

Tajo

11.056

6.417

58 %

Guadiana

9.538

6.964

73 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

143

62,4 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.230

74,5 %

Guadalquivir

8.030

5.556

69,2 %

Mediterránea Andaluza

1.174

729

62,1 %

Segura

1.140

522

45,8 %

Júcar

2.846

1.495

52,5 %

Ebro

7.802

3.692

47,3 %

Cuencas internas de Cataluña

677

529

78,1 %

TOTAL

56.043

32.819

58,6 %

EFE

esl/crf

(infografía)