Madrid, 24 nov (EFE).- Las abundantes lluvias de los últimos días, sobre todo en la vertiente atlántica, han favorecido un nuevo aumento de la reserva hídrica española, el segundo consecutivo tras seis meses de descensos, que sitúa los embalses al 58,6 por ciento de su capacidad total.
Los embalses almacenan 32.819 hectómetros cúbicos(hm3) de agua, 869 hectómetros más que la semana pasada, lo que supone un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto a su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
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En apenas dos semanas, los embalses han recuperado 1.774 hectómetros cúbicos de agua y cuentan ya con 2.671 más que en las mismas fechas del año pasado (30.148 hm3) y con 7.607 más que la media de los últimos diez años (25.212 hm3).
Por cuencas, las internas de Cataluña presentan el mayor porcentaje de llenado, con un 78,1 por ciento seguidas de Guadalete-Barbate (74,5 %), Guadiana (73 %) y Guadalquivir (69,2 %). Por el contrario, las cuencas del Duero (44,9 %), Segura (45,8 %) y Ebro (47,3 %) registran los niveles más bajos de agua.
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Durante la última semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente atlántica y en menor medida en la mediterránea, con el máximo registrado en Vigo, donde se han recogido 167,9 litros por metro cuadrado.
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico Oriental
73
35
47,9 %
Cantábrico Occidental
490
241
49,7 %
Miño-Sil
3.030
1.506
49,7 %
Galicia Costa
684
332
48,5 %
Cuencas internas del País Vasco
21
13
61,9 %
Duero
7.602
3.415
44,9 %
Tajo
11.056
6.417
58 %
Guadiana
9.538
6.964
73 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
143
62,4 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.230
74,5 %
Guadalquivir
8.030
5.556
69,2 %
Mediterránea Andaluza
1.174
729
62,1 %
Segura
1.140
522
45,8 %
Júcar
2.846
1.495
52,5 %
Ebro
7.802
3.692
47,3 %
Cuencas internas de Cataluña
677
529
78,1 %
TOTAL
56.043
32.819
58,6 %
EFE
esl/crf
(infografía)
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