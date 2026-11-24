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Madrid, 24 nov (EFE).- La Audiencia Nacional ha avalado prorrogar dos años más, hasta el límite de cuatro, la prisión provisional al exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez a quien se le hallaron más de 20 millones de euros escondidos en sus viviendas y su puesto de trabajo cuando fue detenido en 2024 por narcotráfico.

Desde entonces está en prisión provisional, ante los indicios de su implicación con una red de narcotráfico, a la que habría garantizado su "impunidad", desviándola del foco de las Fuerzas de Seguridad, aprovechando su posición en la Policía, y asegurando así la entrada de alijos de cocaína a cambio de dinero.

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Los investigadores atribuyen a dicha red la introducción en España de más de 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores entre 2020 y 2024, y calculan que el inspector pudo recibir mordidas de hasta 32,6 millones de euros por dar cobertura a la trama.

Hace unas semanas el juez que investiga este caso, Francisco de Jorge, decidió prorrogar al máximo legal de cuatro años la prisión provisional de Óscar Sánchez, una decisión que ahora ha ratificado la Sala de lo Penal, al desestimar un recurso de la defensa.

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Porque, para el tribunal, el paso del tiempo no sólo no ha mitigado el riesgo de fuga, "sino todo lo contrario, al consolidarse las iniciales sospechas".

En contra de los argumentos de la defensa han jugado que varios investigados "se han refugiado en Dúbai", la "inexistencia de mecanismos de entrega ágiles", la "elevada capacidad económica de la organización criminal" y la supuesta integración de Sánchez en la misma.

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Pero también su condición de inspector de Policía -llegó a ser que inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid-, circunstancia que, para la Sala, le proporciona "mecanismos y conocimientos suficientes" para intentar huir de la Justicia.

Comparte el tribunal con el juez De Jorge la existencia de "plurales indicios" de delitos graves, y también recuerda las cantidades "extraordinariamente altas" de dinero en efectivo halladas en el domicilio de Sánchez, ocultas en dobles fondos de techos y paredes y en compartimentos ocultos como cajas fuertes o en el jardín.

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El juez ve desde el principio de la instrucción que el hallazgo de estas "enormes sumas de dinero" en efectivo -más de 20 millones en total, según la investigación- constituyen un "potentísimo indicio" en su contra.

En sus declaraciones ante el juez, el inspector ha denunciado presuntas irregularidades en un procedimiento que considera viciado de origen, ha cuestionado la intervención de sus comunicaciones y ha apuntado a supuestas dinámicas policiales corruptas ajenas a él. EFE

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