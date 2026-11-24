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Madrid, 24 nov (EFE).- La Sección 29 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha planteado cinco cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine la compatibilidad de la normativa y la jurisprudencia españolas en materia de desalojos de vivienda pública con los derechos fundamentales.

La resolución ha acordado la suspensión íntegra del procedimiento y de cualquier actuación dirigida a ejecutar el lanzamiento de la vivienda familiar hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

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Por ello, la magistrada ha suspendido el lanzamiento de una familia con tres hijos menores, dos de ellos con discapacidad, formulado por la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid para ejecutar una resolución administrativa de recuperación de una vivienda pública situada en el distrito madrileño de Villaverde.

Según la documentación incorporada a las actuaciones, dos de los menores tienen reconocida oficialmente una discapacidad del 68 % y del 34 %, respectivamente, mientras que el padre tiene reconocida una dependencia severa de grado II.

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Así, ha pedido al tribunal europeo que determine si la normativa española garantiza una protección efectiva del derecho de vivienda, la igualdad y el interés superior del menor, tal y como están reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La familia carece de una alternativa habitacional y, pese a manifestar su disposición a abonar un alquiler social, los servicios sociales han constatado las dificultades para acceder al mercado privado de arrendamiento por depender sus ingresos de prestaciones públicas, destaca el escrito.

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La jueza considera necesario que el tribunal europeo interprete el alcance de los derechos a la dignidad, la integridad personal, la protección de la vida familiar y del domicilio, la protección de los menores o la integración de las personas con discapacidad.

Las cinco cuestiones prejudiciales planteadas abordan aspectos centrales del sistema español de recuperación de viviendas públicas.

En primer lugar, la magistrada pregunta si el Derecho de la Unión permite que, durante la fase de ejecución de un lanzamiento, el órgano judicial tenga vedada la posibilidad de volver a valorar su proporcionalidad cuando se han producido cambios sustanciales y acreditados en las circunstancias de vulnerabilidad de los ocupantes.

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También cuestiona la diferencia de protección entre las familias vulnerables afectadas por desahucios promovidos por propietarios privados y aquellas que se enfrentan a lanzamientos instados por administraciones públicas titulares de viviendas sociales.

La tercera cuestión se centra en qué debe entenderse por una "alternativa habitacional adecuada y suficiente" antes de ejecutar el desalojo de una familia especialmente vulnerable y pregunta expresamente si pueden considerarse medidas de protección suficientes la derivación a dispositivos temporales de emergencia social.

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La cuarta pregunta aborda la fragmentación de competencias entre las distintas administraciones públicas, pues la resolución pone de manifiesto que la Agencia de Vivienda Social se declara incompetente para proporcionar una solución residencial y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) remite a la familia a un procedimiento de adjudicación por sorteo, según el TSJ.

La magistrada también plantea si el Derecho europeo se opone a la ausencia de mecanismos extraordinarios de adjudicación directa por emergencia social o alquiler social para familias en situación de vulnerabilidad que ocupan viviendas públicas por necesidad.

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La magistrada eleva así a Europa si ese control judicial puede "quedar reducido" a una comprobación formal de medidas asistenciales temporales, sin posibilidad de exigir una protección material efectiva frente a las consecuencias del desalojo. EFE