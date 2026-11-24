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Andorra La Vella, 24 nov (EFE).- Jesús Owono, portero del FC Andorra, ya se entrena en solitario después de realizar su primera aparición pública en el partido del viernes pasado del club del Principado contra el Leganés.

El guardameta, sancionado con 12 partidos después de una dura entrada que provocó la muerte del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, empezó a entrenarse la semana pasada en solitario y el lunes continuó con sus sesiones en solitario.

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De momento, el club del Principado, que cuenta con Gerard Piqué como máximo accionista y máximo responsable del cuerpo técnico, no ha anunciado de manera oficial la vuelta del portero internacional por Guinea Ecuatorial.

La jugada entre Jesús Owono y Jesús de Miguel sucedió el 2 de noviembre en el tramo final del encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El delantero madrileño sufrió un severo impacto en el pecho con la rodilla del portero del FC Andorra con una parada cardiorrespiratorio y al día siguiente murió. EFE

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