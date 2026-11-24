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Santander, 24 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que la actuación policial el día de la huelga general el 11 de noviembre se está investigando y ha añadido que "próximamente" estará listo el informe con el que se podrán "tomar medidas" en caso de ser necesario.

"Próximamente vamos a tener el informe donde podamos ya tomar las medidas necesarias, en caso de que sea preciso tomar alguna medida en ese sentido", ha dicho el ministro en declaraciones a los periodistas en una visita a Santander.

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Grande-Marlaska se ha pronunciado así al ser preguntado por los periodistas por la actuación policial durante la jornada de la huelga general del 11 de noviembre, por la que anunció que se iba a abrir una investigación.

Esta actuación policial en la jornada de la huelga general suscitó las críticas de los sindicatos y provocó que los socios del Gobierno demandaran la dimisión del ministro del Interior ante lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

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El día de la huelga general terminó con más de un centenar de detenidos por la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, en una jornada en la que se registraron más de un millar de incidencias, según el balance provisional de Interior.

En Madrid, los agentes impidieron que la manifestación finalizase en la plaza de España, donde tenía previsto llegar inicialmente. EFE

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