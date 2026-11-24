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Madrid, 24 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, espera que su candidatura dé la "sorpresa" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y quede "muy por encima" de lo que pronostican las encuestas para así poder revalidar un gobierno de coalición con el PSOE.

En una entrevista este martes en Antena 3, Colau ha apelado a que la gente joven, las mujeres, los pensionistas y "la mayoría social trabajadora" vayan a votar "masivamente" el 29N para que Frente Amplio pueda emular lo que logró la coalición Sumar, su predecesora, en las elecciones generales de 2023.

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"En el 2023 nos daban por totalmente derrotados a nuestro espacio político y en la última semana se dio la vuelta a esas encuestas. Entramos con fuerza y fuimos la clave no solo para que hubiera un gobierno progresista, sino para que desde los ministerios con las fuerzas que hoy están en Frente Amplio se hagan las mejores políticas", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que Frente Amplio puede dar la "sorpresa" el 29N y quedar "muy por encima" de lo que pronostican las encuestas, que pudieron publicarse por última vez el lunes y dan a esta coalición de izquierdas en torno a los diez diputados frente a los 31 que obtuvo Sumar en 2023.

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Colau considera que el PSOE está desarrollando una "estrategia equivocada" en esta campaña electoral al poner "todo el énfasis en concentrar el voto útil" de la izquierda, ya que, según ha señalado, los socialistas necesitan que Frente Amplio entre con fuerza en el Congreso para revalidar un gobierno de coalición.

Y ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ponerse "mucho más progresista" en campaña y copiar medidas a Frente Amplio, como un impuesto a los ultrarricos, al tiempo que le ha reprochado que es algo que debería hacer "en el BOE, no en los mítines".

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"Para que eso suceda, la garantía es votar al original y no a la copia . Y en este caso, quien defiende ese programa con fuerza es el Frente Amplio", ha subrayado. EFE