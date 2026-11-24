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Las Palmas de Gran Canaria, 24 nov (EFE).- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) nombrará doctora 'honoris causa' a la jurista italiana Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, según ha acordado este martes el Consejo de Gobierno de la institución académica.

Francesca Albanese, investigadora de la Universidad de Georgetown (EE. UU.), está considerada una de las figuras más importantes del debate jurídico y político internacional sobre Palestina, Israel, Gaza y el papel del resto de estados del mundo ante este conflicto, destaca en un comunicado la ULPGC.

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La institución subraya que su nombramiento como 'honoris causa' ha sido aprobado a propuesta del propio rector, Lluís Serra, que hizo suya una solicitud del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencias Jurídica Básicas.

De la trayectoria de Francesca Albanese, apunta que es una jurista especializada en derechos humanos y que, entre sus méritos académicos y de investigación, resalta la publicación de numerosos dictámenes jurídicos e informes sobre la situación de los derechos humanos en la Palestina ocupada.

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Se trata de documentos elaborados a partir de que en 2022 fuera designada relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y que hacen referencia, detalla, a cuestiones como "la violación del derecho a la autodeterminación" de sus habitantes, "la privación masiva, generalizada y sistemática de la libertad de la población palestina", la vulneración de la infancia, "la economía de la ocupación y el genocidio".

Así como a otros aspectos del conflicto, entre ellos "los medios de comunicación en tiempos de genocidio o los vínculos entre la práctica de la tortura contra los palestinos y el crimen de genocidio", añaden desde la ULPGC.

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Avanzan que, tras su presentación en Consejo de Gobierno, el acuerdo de reconocimiento a Francesca Albanese se remitirá al Claustro de la institución académica, que deberá aprobar definitivamente esta distinción. EFE