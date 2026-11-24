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Cartagena, 24 nov (EFE).- El Mar Menor constituye un "ejemplo de libro" del colapso de un ecosistema costero por la presión humana y el exceso de nutrientes en el agua (eutrofización), que provoca la pérdida de praderas marinas y evidencia que la recuperación es "muy difícil" y avanza a un ritmo más lento que el deterioro.

Así lo ha advertido, en una entrevista con EFE, el investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) Juan Manuel Ruiz Fernández durante la presentación de la segunda edición del Atlas de Cartografía y Monitorización de Praderas Marinas, dentro del Simposio Ibérico de Cartografía y Monitorización de Praderas Marinas que se celebra desde este martes en Cartagena.

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Esta actualización del Atlas, que llega once años después de la primera edición de 2015, ha crecido hasta reunir a 116 autores y unas 44 entidades de todo el litoral e integra nueva información cartográfica relativa a once áreas geográficas —desde el Cantábrico y Galicia hasta el Mediterráneo, Canarias o la costa norteafricana, con mapas de referencia más precisos.

El investigador, adscrito al Centro Oceanográfico de Murcia, ha señalado que no se puede hacer una generalización a escala nacional ni una comparación directa automática entre 2015 y 2026 por cuestiones metodológicas o de contexto, ya que la evolución depende de cada región y de cada especie, con casos como la expansión en el norte vinculada al cambio climático o los retrocesos en la Región de Murcia.

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En cuanto al Mar Menor, Ruiz ha explicado que el deterioro responde a un proceso de eutrofización vinculado al exceso de nutrientes derivado de la actividad humana, un impacto que queda reflejado en los datos recogidos en el Atlas.

Aunque ha apuntado que experiencias internacionales muestran que la recuperación de praderas marinas puede darse si se aplican medidas adecuadas durante diez o quince años, ha subrayado que esas actuaciones deben mantenerse "independientemente de los tiempos políticos" pues, de lo contrario, el Mar Menor quedará en un estado “diferente” al conocido antes de 2016.

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El científico ha incidido en que la laguna murciana es un "icono" de lo que ocurre cuando no se controla el impacto humano en los ecosistemas costeros, por lo que constituye una lección extrapolable a cualquier litoral.

Ruiz Fernández ha destacado que el nuevo Atlas aporta mayor calidad y cantidad de información y busca combatir la falta de "carisma" social de estos hábitats sumergidos, al considerar que la ciudadanía suele percibirlos como algas molestas o pensar que "no hay nada" al bucear porque presentan una "biodiversidad más críptica" que no resulta tan obvia a simple vista.

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En este sentido, ha recalcado que, pese a su menor "carisma" frente a los arrecifes de coral, las praderas marinas tienen un valor ecológico y unos servicios ecosistémicos equiparables a los de los arrecifes o los bosques tropicales, por lo que ha llamado a divulgar su importancia mediante fotos y mapas para cambiar esa percepción social.

La segunda edición del Atlas de Cartografía y Monitorización de Praderas Marinas cuenta con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de Estrategias Marinas de España (EsMarEs) y el proyecto de Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (BIODIV). EFE

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