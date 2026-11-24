22/11/2026 El presidente del EBB, Aitor Esteban, durante el homenaje a Sabino Arana, a 22 de noviembre de 2026, en Sukarrieta, Vizcaya, País Vasco (España). La convocatoria conmemora el 123.º aniversario de la muerte del fundador del PNV e incluye una misa, una ofrenda floral ante su tumba y el posterior acto político. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

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El presidente de PNV, Aitor Esteban, ha insistido en que su partido no va a "salvar al soldado Sánchez" ni a "apostar por el soldado Feijóo" y, aunque no le "hace gracia un gobierno apoyado por la ultraderecha", sabrá "hacerle frente". "Hay que ser firmes pero de una manera inteligente y, si hay posibilidad de negociar, saber aprovechar las circunstancias", ha afirmado, advirtiendo de que la "pancarta" del antifascismo "no va a solucionar los problemas" de la ciudadanía.

En una entrevista concedida a Radio Nervión, recogida por Europa Press, Esteban ha avisado de que "el partido" de las elecciones del próximo domingo tiene "varios campos de juego", y hay que "trabajarlo en equipo". Así, ha insistido en que no se elige presidente de Gobierno, sino "quién te va a representar" durante los próximos cuatro años.

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"Las cosas que se juegan son leyes, son iniciativas, son proyectos, pero también es negociar con los ministerios, desbloquear temas que pueden ser importantes, por ejemplo, para industria, que puede suponer bastantes puestos de trabajo", ha explicado.

Por ello, ha planteado que "quién esté ahí representando es muy importante, porque hay gente que tiene una agenda que es a nivel del Estado", donde "las preocupaciones concretas de Euskadi no las van a llevar", mientras el PNV "la única agenda" que tiene es "la de Euskadi, sin perjudicar a nadie, pero sí llevando los problemas concretos de Euskadi e intentando solucionarlos".

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"Es muy importante tener a alguien que te represente directamente, que solo tenga en la cabeza a la ciudadanía vasca allí", ha remarcado, asegurando que, "quien sabe cómo manejarse en ese ambiente, porque se ha demostrado durante muchas décadas que ha sido eficaz, es el PNV".

Aitor Esteban ha señalado que, teniendo en cuenta las diferentes encuestas, no hay que "ser un lince para darse cuenta que lo más probable" es que haya "un cambio en el gobierno", y que va a haber "probablemente una mayoría PP y Vox".

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Ante esta situación, "lo que no vale es simplemente alguien que te vaya con eslóganes", sino que "falta algo más eficaz". Por su parte, el PNV "en mayorías en las que esté Vox, no va a entrar nunca" pero tampoco, si se diera "la carambola" --que ve "prácticamente imposible"-- de "una especie de mayoría como la que existe ahora, con las reglas que ha habido en esta última legislatura".

"Hay algunos que dicen que gratis et amore para Sánchez y punto. Nosotros creemos que lo que tienes que hacer es negociar el programa. Ya sabemos que no va a salir al 100%, pero sí lo que hay que hacer es intentar que lo máximo posible salga", ha manifestado.

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Según ha insistido, el PNV va a "representar y a defender a Euskadi". "Cuando las cosas estén complicadas, duras, para poder ser firmes, pero de una manera inteligente y, si hay posibilidades de negociar, porque hay unas mayorías determinadas, etc, saber estar ahí y saber aprovechar las circunstancias", ha explicado.

Asimismo, ha confiado en que la formación va a sacar grupo parlamentario, pese a los resultados que auguran las encuestas, y ha apelado a "desbloquearse" ante una situación de "la inmensa mayoría de los partidos está metida en bloques".

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"Nosotros gratis et amore no vamos a Madrid", ha señalado en alusión a EH Bildu. Según ha remarcado, el PNV va a las Cortes para que "las cosas se hagan para que la ciudadanía vasca esté beneficiada" y, por tanto, no va a "salvar al soldado Sánchez" ni a "apostar por el soldado Feijóo".

Aunque "desde luego" que al PNV no le "hace gracia un gobierno apoyado por la ultraderecha", su presidente ha asegurado que sabrá "hacerle frente" y ha planteado que, en caso de un gobierno de PP y Vox, "luego a ver si se llevan bien también entre ellos".

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"Les quiero ver después de empezar, a los seis meses, a ver qué cuál es el juego que empieza a darse en el Parlamento... Entonces ahí empieza el juego político, pero para hacer el juego político no hay que estar puesto ahí detrás de una pancarta en una esquina", ha señalado, advirtiendo de que "el antifascismo simplemente que acaba en eso no va a solucionar los problemas de la ciudadanía vasca".

Así, ha reiterado que "hay que ir más allá, hay que ser firmes en los principios democráticos y firmes en la defensa del autogobierno, pero luego defender el día a día" y, en eso, ha destacado que el PNV ha sacado "muy buena nota durante mucho tiempo". El voto, ha planteado, "no es sólo para el día 29, es para lo que pasa a partir del día 30 y a partir de que haya un gobierno".

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En opinión del PNV, el momento de la investidura "puede ser importante si vas a conseguir un acuerdo que te asegure que la política de ese gobierno va a ser suficiente en los próximos cuatro años", pero, si no, "te quedas en la barrera, por decirlo de alguna manera, y ya vendrá el día a día".

AMNISTÍA

Por otro lado, preguntado por la aplicación de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, conocida este pasado lunes, ha opinado que "ni siquiera su partido sabe en este momento" cuándo va a regresar.

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En todo caso, ha señalado que Cataluña y Euskadi tienen "dinámicas diferentes en estos momentos y unos ritmos diferentes y unas estrategias diferentes" y, por tanto, aunque no sabe "qué derrotero va a tomar Junts", ha asegurado que el PNV sí tiene "claro" el suyo: que "en unos momentos complicados hay que votar por un seguro para Euskadi" y que esa "póliza" que ofrecen los jeltzales "tiene dos cláusulas: la defensa del autogobierno y los principios democráticos".

El presidente jeltzale ha indicado que su partido "habla y tiene bastante relación" con Junts, como "con otros partidos también", salvo con Vox. "Diálogo y hablar, pues claro que sí, siempre hablaríamos", ha explicado.