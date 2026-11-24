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Madrid, 24 nov (EFE).- Precipitaciones fuertes y persistentes este miércoles en el Cantábrico y norte de Galicia, así como nevadas significativas en la cordillera Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos; caída generalizada de las máximas y rachas muy fuertes de viento en litorales, tercio este y montañas del centro y norte.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con intervalos de nubes en el Mediterráneo, Andalucía e interior nordeste; probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, meseta sur y valle del Guadalquivir.

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Precipitaciones en la mitad norte, así como de forma aislada en la meseta sur y sierras del sudeste; los mayores acumulados se prevén en el Cantábrico y norte de Galicia, donde las lluvias pueden ser persistentes, localmente fuertes y puntualmente con tormenta.

Nevará en montañas del centro y norte, con acumulados significativos en la Cantábrica occidental, Ibérica norte y Pirineos; la cota de nieve se situará en los 1.300-1.700 metros en el centro y en los 900-1.400 metros en el norte.

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Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, de forma notable en interiores del tercio sureste, y se mantendrán sin cambios en el tercio occidental y Ebro; las mínimas ascenderán en Baleares y zonas de la fachada oriental, mientras que descenderán en el resto de la Península.

Soplará viento moderado en la Península y Baleares, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en litorales de Galicia, Cantábrico, parte del Mediterráneo y Baleares; también son probables las rachas muy fuertes en interiores del tercio este, así como en montañas del centro y norte.

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En Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, localmente abundantes, que también podrían afectar al resto. Las temperaturas mínimas descenderán y soplará viento con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

.-GALICIA: cielos nubosos y cubiertos, con brumas y nieblas en zonas altas del interior; precipitaciones generalizadas que pueden ir acompañadas de tormentas, menos frecuentes en el sureste y persistentes en el litoral entre Finisterre y Estaca de Bares. Cota de nieve en ascenso de 900 a 1.500 metros en la montaña de Lugo y de Orense.

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Temperaturas con cambios ligeros; viento moderado en el litoral atlántico, moderado con intervalos fuertes en el litoral cantábrico, flojo a moderado en el interior y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral y zonas elevadas del interior.

.-ASTURIAS: cielos nubosos y cubiertos, con brumas y nieblas en zonas altas del interior; precipitaciones generalizadas, que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Cota de nieve en ascenso de 900-1.000 metros al principio a más de 1.500 al final.

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Temperaturas en descenso ligero. Viento moderado con intervalos fuertes en el litoral, flojo a moderado en el interior y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral y zonas elevadas de la cordillera.

.-CANTABRIA: cielos nubosos y cubiertos, con brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior, así como precipitaciones generalizadas por la tarde, que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales, menos intensas y frecuentes en los valles del sur; la cota de nieve se situará en los 900-1.000 metros en la cordillera.

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Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas; viento moderado con intervalos fuertes en el litoral, flojo a moderado en el interior, y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral y zonas elevadas de la cordillera.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones generalizadas por la tarde, que pueden ir acompañadas de tormenta con granizo, menos intensas y frecuentes en el extremo sur.

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Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas de la mitad norte; viento moderado con intervalos fuertes en el litoral, flojo a moderado en el interior, y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral y zonas elevadas del interior.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos nubosos, tendiendo a abrirse claros en la meseta durante la tarde; precipitaciones en zonas de montaña, más frecuentes en las de la mitad norte, con la cota de nieve subiendo de 1.000 a 1.500 metros.

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Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas sin cambios, menos en el sistema Central y la Ibérica, donde descenderán. Viento con intervalos fuertes en la mitad oriental.

.-NAVARRA: cielos nubosos y cubiertos, con brumas y nieblas en zonas altas de la mitad norte; precipitaciones generalizadas por la tarde, que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo, menos probables, intensas y frecuentes en la Ribera del Ebro. Cota de nieve en torno a los 900-1.000 metros en Pirineos.

Temperaturas en descenso y vientos flojo a moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas elevadas de la mitad norte.

.-LA RIOJA: cielos nubosos, con precipitaciones en la Ibérica -que serán en forma de nieve por encima de los 1.200 metros-, sin descartarlas en el valle a primeras horas. Temperaturas en descenso en la sierra y en ascenso en el valle. No se excluye que haya rachas fuertes de viento.

.-ARAGÓN: cielos muy nubosos, con precipitaciones en el tercio norte e intervalos nubosos en el resto, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, y probables brumas y bancos de niebla matinales en el sur de Huesca; la cota de nieve se situará en torno a los 1.100-1.300 metros, acumulándose espesores significativos en Pirineos.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio norte y en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso salvo en el valle del Ebro, donde se esperan pocos cambios. Viento ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en zonas expuestas en el sistema Ibérico, flojo en el resto, con intervalos moderados en la depresión del Ebro.

.-CATALUÑA: cielos nubosos en Pirineos e intervalos nubosos en el resto, con probables brumas y bancos de niebla en zonas de la depresión central por la mañana. Se esperan precipitaciones desde la mañana en el tercio norte, con la cota de nieve en 1.200-1.400 metros en el Pirineo y acumulados significativos en su mitad occidental.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en Pirineos y cuadrante nordeste, en ligero ascenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso generalizado. Viento flojo, aumentando a moderado en la mitad sur durante la segunda mitad del día, cuando se esperan rachas muy fuertes en zonas del prelitoral y del litoral.

.-EXTREMADURA: intervalos de nubes, con probabilidad de precipitaciones en las montañas del norte; cota de nieve por encima de los 1.400 metros. Temperaturas en ligero descenso, menos las máximas en la mitad norte, que permanecerán sin cambios. Viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos o cubiertos, abriéndose claros en el centro y sur por la tarde; brumas y bancos de niebla persistentes en cumbres montañosas. Precipitaciones débiles de madrugada, quedando luego restringidas a cumbres del sistema Central; cota de nieve en torno a los 1.300-1.500 metros.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento salvo en el extremo sur, que se mantiene con pocos cambios, y una bajada en cumbres. Viento flojo a moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de alta montaña.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas matinales en zonas montañosas y en la Alcarria; precipitaciones débiles y dispersas, más probables y generalizadas en el nordeste.

La cota de nieve estará en torno a los 1.600-1.700 metros en los sistemas Ibérico y Central, bajando hasta los 1.200-1.300 metros.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo descensos en cumbres montañosas; máximas con pocos cambios en Toledo y en el oeste de Guadalajara, en descenso en el resto, de forma notable en gran parte de la Ibérica y de Albacete. Viento flojo a moderado y rachas muy fuertes en cumbres de Albacete.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde; temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, máximas en descenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Viento ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en zonas del interior y del prelitoral.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos pocos nubosos con intervalos de nubes, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas mínimas localmente en ascenso en el norte de la Región, en descenso o sin cambios en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior, localmente notable en el noroeste. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras.

.-BALEARES: intervalos de nubes con chubascos aislados y ocasionales, sin descartar tormentas y granizo, más probables en Menorca y norte de Mallorca. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso. Viento flojo o moderado con intervalos de fuerte.

.-ANDALUCÍA: cielos nubosos, con precipitaciones débiles, más probables e intensas en las sierras béticas, sin descartar brumas matinales en la vertiente atlántica; cota de nieve en 1.400-1.600 metros en el tercio oriental.

Temperaturas en descenso, notable para las máximas en amplias zonas del interior de la mitad oriental. Viento flojo a moderado, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas de la mitad oriental.

.-CANARIAS: intervalos de nubes con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde hay probabilidad de lluvias débiles, aunque podrán ser persistentes en La Palma. Temperaturas en descenso moderado en zonas de interior y con pocos cambios en las costas. Viento moderado con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. EFE