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Vila-real (Castellón), 24 nov (EFE).- El Villarreal no podrá contar en varias semanas con el centrocampista Nathan Saliba, que será operado de una lesión en el tobillo izquierdo en las próximas horas.

El club 'groguet' confirmó este martes la lesión de Saliba, que se lesionó el viernes y que será intervenido en Madrid por el doctor Van Dijk.

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Aunque el Villarreal no ha proporcionado un tiempo estimado de recuperación, Saliba podría estar entre dos y tres meses de baja.

La baja de Saliba se une a la del también centrocampista Alassane Diatta, que ha sido operado de una lesión muscular y que estará cerca de cinco meses sin competir.

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El Villarreal mantiene sanos en el centro del campo a Pape Gueye, Santi Comesaña y Carlos Maciá, a los que se suman las incorporaciones de algunos futbolistas del Villarreal B como Cheikh Thiam. EFE

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