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Madrid, 24 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha autorizado este martes el uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico en las elecciones generales del próximo domingo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso de Iustitia Europa que solicitó la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado día 5, que autorizó el uso del sistema de DNI electrónico MiDNI como medio de identificación de los electores en los comicios del día 29.

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Así lo acordó la JEC tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá comprobar la autenticidad del código temporal generado por la aplicación. EFE