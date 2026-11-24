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La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) ha celebrado con "profunda satisfacción y esperanza" la adhesión del Partido Popular al compromiso para la formalizar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, impulsado por las propias víctimas.

Según ha indicado la entidad en un comunicado, la AVDA, apoyada y acompañada por el letrado Antonio Benítez Ostos y su equipo de Administrativando Abogados, ha agradecido la interlocución y el trabajo del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, para "hacer realidad la firma de su partido".

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De este modo, junto al PP, ya ocho las formaciones políticas que han formalizado su compromiso. El resto de formaciones son Esquerra Republicana de Catalunya, Frente Amplio, PSOE, Podemos, Adelante Andalucía, Izquierda Española, Vox.

De este modo, desde la asociación han señalado que es "un día de esperanza para las víctimas y para el conjunto de la sociedad española".

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"Lo conseguido tiene un significado que trasciende el ámbito ferroviario. Estamos ante una iniciativa de carácter excepcional, sin precedentes conocidos plenamente equivalentes en nuestra democracia, ya que son las propias víctimas, organizadas desde la sociedad civil, quienes han planteado un Pacto de Estado y conseguido reunir en torno a una misma propuesta a formaciones políticas de ideologías profundamente diferentes", han indicado.

La asociación ha subrayado el carácter "excepcional" de esta propuesta, que no ha surgido ni de un Gobierno ni de un partido político, sino "del dolor de las víctimas, de su experiencia, de sus necesidades y de su determinación para evitar que otras personas tengan que vivir lo que ellas han vivido", logrando reunir en torno a un mismo texto a formaciones de ideologías profundamente diferentes.

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Así, la asociación ha expresado su agradecimiento a cada una de las formaciones políticas que han suscrito este compromiso, así como al Partido Popular por su incorporación, que "permite alcanzar un consenso más amplio y transversal".

"En un contexto de profundas diferencias políticas, este acuerdo demuestra que es posible encontrar espacios de entendimiento cuando se sitúa a las personas en el centro de las decisiones", han subrayado.

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Asimismo, el colectivo ha hecho un llamamiento al resto de partidos a los que se ha trasladado la propuesta --tanto a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados como directamente desde la propia entidad-- y que aún no han formalizado su firma: Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu y Junts per Catalunya. "Nuestra voluntad es alcanzar el mayor consenso político posible, sin exclusiones", han remarcado.

"UN PRIMER GRAN PASO"

Tras la firma del PP, desde la entidad han indicado que son "plenamente conscientes de que queda un arduo trabajo por delante". "Las firmas representan un primer paso de enorme trascendencia, pero no son el objetivo final. Ahora comienza una nueva etapa: construir un Pacto de Estado sólido, eficaz y duradero, que se traduzca en medidas concretas, recursos suficientes, plazos de ejecución y mecanismos de seguimiento, con la participación activa y permanente de las asociaciones de víctimas".

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"No queremos que este compromiso se quede en una declaración de buenas intenciones. Queremos que se convierta en una realidad capaz de mejorar la seguridad de nuestro sistema ferroviario, proteger a las víctimas y garantizar una justicia ágil y eficaz. La Asociación continuará trabajando con la misma determinación, independencia y voluntad de entendimiento que han permitido llegar hasta aquí. Hoy celebramos lo conseguido, pero nuestro trabajo no termina aquí", han insistido.

Además, la AVDA ha señalado que "este logro pertenece a las víctimas, a sus familias, a la memoria de quienes perdieron la vida y a todas aquellas personas que, a pesar del sufrimiento, han decidido trabajar para construir una sociedad más segura y más justa". "Sabemos que ninguna firma puede devolvernos lo que hemos perdido. Pero sí puede contribuir a evitar nuevas pérdidas, a proteger a futuras víctimas y a garantizar que ninguna familia vuelva a sentirse sola y desamparada ante una tragedia", han remarcado.

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TRES PILARES FUNDAMENTALES

El futuro Pacto de Estado se articula en torno a tres ejes principales: reforzar las garantías de seguridad ferroviaria y prevenir nuevas tragedias "por encima de cualquier interés económico, empresarial o político"; establecer un sistema permanente de atención integral, acompañamiento y protección de derechos para las víctimas y sus familias; y garantizar una justicia "ágil y eficaz" con los recursos necesarios para evitar demoras de años o décadas.

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Desde la entidad han defendido la necesidad de contar con "políticas de Estado que perduren gobierne quien gobierne", al considerar que la seguridad ciudadana, la protección de los afectados y el derecho a la justicia "no tienen ideología ni pueden depender de los ciclos electorales".

Desde el primer momento, la Asociación ha defendido que "no se necesitan políticas de Gobierno, sino políticas de Estado que perduren gobierne quien gobierne". "La seguridad de los ciudadanos, la protección de las víctimas y el derecho a la justicia no tienen ideología ni pueden depender de los ciclos electorales".

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