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Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el convenio entre la Administración General del Estado y Adif entre 2026 y 2030, un periodo para el que el administrador ferroviario prevé invertir hasta 19.000 millones de euros para "mantener y renovar" la red ferroviaria.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo que este convenio "garantizan una financiación estable y plurianual" y sitúan el mantenimiento, la renovación y la seguridad de la red "en el centro de las prioridades".

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Saiz ha afirmado que estos acuerdos, alcanzados con Adif y Adif Alta Velocidad (AV), suponen un aumento de la inversión en un 50 % sobre el actual, "hasta alcanzar los 19.000 millones de euros en cinco años".

Según la ministra, este plan "responde a la inversión calculada a partir de criterios técnicos para mantener, renovar y mejorar la red" con el objetivo de garantizar la seguridad ferroviaria.

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Adif afirmó el pasado 8 de noviembre que los Consejos de Administración Adif y Adif Alta Velocidad (AV) habían aprobado el 4 de noviembre, "después de meses de tramitación administrativa", sus convenios de financiación con el Estado para el periodo 2026-2030, que contemplan "unos 19.000 millones de euros", destinados principalmente a reforzar la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció el pasado 16 de noviembre que iba a "blindar" la inversión de 19.000 millones hasta 2030 para mejorar las infraestructuras ferroviarias.

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Asimismo, también recalcó que en los últimos años se han destinado un total de 5.000 millones de fondos europeos a Adif y que pese a tener los presupuestos prorrogados desde 2023 esas inversiones no se han limitado. EFE