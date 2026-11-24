13/11/2026 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado este viernes el "primer paso" para revalorizar las pensiones en 2027 y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El Gobierno ha aprobado un real decreto para incrementar las retribuciones de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que realicen de forma voluntaria sustituciones de compañeros.

Según ha comunicado el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, con esta medida, sacada adelante en el Consejo de Ministros de este martes, se da respuesta a una reivindicación del sector.

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Justicia ha indicado que se aumenta las retribuciones "con un nuevo sistema de compensación económica para sustituciones superiores a diez días con cuantías ajustadas a las labores a realizar".

"La compensación general será el 80% de los complementos salariales de la persona sustituida, lo que en algunos casos supondrá multiplicar por 6 la retribución actual", ha puntualizado.

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Además, el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños ha señalado que se elimina el límite actual de ingresos económicos anuales en concepto de sustituciones y se introduce un número máximo de días, 180.

"Fruto del diálogo con los sindicatos, las asociaciones de LAJ y el Consejo del Secretariado, el Gobierno actualiza al alza complementos específicos como los de determinados puestos de servicios comunes que prestan apoyo a Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional, así como el complemento por residencia en Islas Baleares", ha reivindicado.

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Justicia ha subrayado que el objetivo de este real decreto es "mejorar las condiciones de los LAJ", aplicarles los "mismos principios" que se aplican a las sustituciones en las carreras judicial y fiscal, y reducir el recurso a sustitutos externos.

La semana pasada, Justicia y la Abogacía Española acordaron una nueva subida de las retribuciones para el turno de oficio del 8%, que puede alcanzar el 10% "en algunos procedimientos, como en los juicios de familia de mutuo acuerdo".

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