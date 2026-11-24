Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con el que mejora las condiciones de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que asuman voluntariamente sustituciones de compañeros.

Según ha informado en un comunicado el Ministerio de Justicia, esta medida da respuesta a una reivindicación del sector.

PUBLICIDAD

Por un lado, se aumentan las retribuciones con un nuevo sistema de compensación económica para sustituciones superiores a diez días con cuantías ajustadas a las labores.

Así, la compensación general será el 80 % de los complementos salariales de la persona sustituida, lo que en algunos casos supondrá multiplicar por 6 la retribución actual.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se elimina el límite actual de ingresos económicos anuales en concepto de sustituciones y se introduce un número máximo de días, que asciende a 180.

En el mismo real decreto, el Gobierno actualiza al alza complementos específicos como los de determinados puestos de servicios comunes que prestan apoyo a Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional y Tribunal Central de Instancia, así como el complemento por residencia en Baleares.

PUBLICIDAD

El objetivo del real decreto es mejorar las condiciones de los LAJ, aplicarles los mismos principios que se aplican a las sustituciones en las carreras judicial y fiscal y reducir el recurso a sustitutos externos. EFE