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Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el 48º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que mantiene la dotación presupuestaria de 315 millones de euros de 2026 para subvencionar la contratación de pólizas en 2027, un año en el que este sistema analizará nuevas coberturas y revisará otras.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha explicado que el nuevo plan recoge 45 líneas de seguro cuyo periodo de contratación se inicia a lo largo de 2027 y que estas cubren la gran mayoría de los riesgos, fundamentalmente de origen climático.

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Ha avanzado que el nuevo plan plantea seis proyectos de revisión y perfeccionamiento de las líneas de seguro, y once estudios orientados a analizar la posible incorporación de nuevas coberturas, además de otras mejoras técnicas.

Entre las acciones previstas figuran la actualización de bases de datos de rendimientos zonales y el análisis de estudios realizados sobre nuevas coberturas de enfermedades animales, como la dermatosis nodular contagiosa en el ganado vacuno y la revisión de las coberturas sanitarias de los seguros de explotaciones avícolas, según el MAPA.

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El Departamento ha detallado que también se realizarán "estudios orientados a futuras mejoras", como el análisis del riesgo de entrada y difusión de la peste porcina africana y sus posibles consecuencias para el seguro agrario, la ampliación de garantías en las pólizas de apicultura y el estudio de nuevas coberturas y ámbitos territoriales para uva de mesa, aguacate, nogal, pitaya y maracuyá.

Ha recordado que el presupuesto del plan de seguros se ha incrementado más de un 50 % desde 2020 y ha destacado que, ante situaciones excepcionales como los grandes incendios de los últimos dos veranos o las recientes danas y borrascas, ha concedido ayudas extraordinarias vinculadas a este sistema.

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En conjunto, ha precisado el MAPA, estas actuaciones han supuesto entre 2022 y 2026 una dotación adicional de 180 millones de euros a la dotación inicial del plan de seguros combinados por el incremento de subvenciones y para cubrir parte del daño no indemnizado por el seguro agrario. EFE