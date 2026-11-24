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Madrid, 24 nov (EFE).- La secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias, asegura que en esta legislatura se han recuperado ritmos de construcción de tiempos pasados y calcula que este año se promoverán 150.000 unidades, aún así lejos del déficit de 750.000 que cifra el Banco de España.

En un encuentro informativo organizado por la Fundación Alternativas, ha abogado por cambiar "radicalmente" el modelo de política de vivienda para que sea un derecho fundamental y ha asegurado que cada generación vive su propia crisis de vivienda y que ahora es de oferta.

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Además, ha reconocido que el porcentaje de vivienda pública en España, del 3 %, está muy lejos de la media europea; y ha insistido en que ha habido 6 millones de viviendas protegidas que se construyeron con financiación pública y que se han ido perdiendo por un beneficio especulativo e individual.

Por ello, considera que hay que aprender de los errores y que lo que se hace con esfuerzo público hay que protegerlo para siempre y que la gente no puede especular con una vivienda protegida como permiten algunas comunidades como Andalucía o Madrid que permiten venderlas a los 7 años "al precio que a uno le dé la gana".

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Además, ha recalcado que la Ley de Vivienda funciona "muy bien". La 'número dos' del Ministerio ha defendido que la vivienda debe ser solo para vivir, que hay que destinar el 1 % del PIB a las políticas de vivienda, poner topes a los precios, dar agilidad y medios para conceder licencias, facilitar el acceso de aquellos que más lo necesitan y dar más estabilidad al alquiler.

Así, ha afirmado que hoy se está recomponiendo el sector de la construcción que quedó paralizado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y que hay que hacer redistribuciones de riqueza y de beneficios como con el impuesto a la banca.

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Además, ha acusado a las administraciones gobernadas por el PP de ser proactivos para "boicotear" la ley de vivienda y de poner una alfombra roja a la vivienda como un negocio.

"Una de las mayores desvergüenzas ha sido la venta de 1.800 viviendas sociales de Madrid a fondos de inversión que tienen todavía hoy inquilinos desahuciados", ha denunciado Iglesias. EFE

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