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León, 24 nov (EFE).- Del 4 al 7 de diciembre la ciudad de León volverá a vivir una nueva exaltación musical y cultural de la mano del Purple Weekend Estrella Galicia, un legendario festival que alcanza las 37 ediciones con todos los abonos y entradas de viernes y sábado agotadas.

Un año más la cita musical demuestra la fidelidad que este festival ha ido cultivando entre los seguidores de todos esos 'looks' vintage y sonidos que nacieron del rhythm and blues para volar en las siguientes décadas hasta el punk, el power pop, la psicodelia, el garage, el beat, los sonidos jamaicanos, el soul, el acid jazz, el sonido Madchester o el Britpop.

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Una nueva edición que cuelga el cartel de no hay billetes a falta de unas últimas entradas disponibles para el domingo y que llenará la capital leonesa de parkas, lambrettas, peinados imposibles, colores pop, acordes eternos e incorregibles melómanos.

Los fans del festival han tenido en cuenta el cartel de bandas que se darán cita y que esta edición viene cargada con una dosis extra de emotividad con la fiesta Barcelona Mod Rules que se vivirá en la Sala Glam Theatre, con ese concierto de despedida de unos Brighton 64 que también han agotado todas las entradas y que vuelven al Purple Weekend 26 años después para cerrar su prolífica y exitosa carrera.

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A lo que se sumará el concierto con fecha única en España que darán Los Negativos para celebrar de forma exclusiva el 40 aniversario de 'Piknik Caleidoscópico', su legendario e influyente primer disco; y la cita con Sidonie que regresan al Purple Weekend para recordar aquel concierto del año 2000 en el que presentaban su primer disco y tocar también todos esos temas que les han convertido es una formación imprescindible para entender la escena indie nacional.

A ellos se sumarán bandas tan reconocidas como The Loved Ones, con el gran Bart Davenport a la cabeza; una figura referencial dentro del soul y el funk contemporáneos como Neil Sugarman; formaciones que están revolucionando los escenarios como La Perra Blanco, los franceses Moundrag o los británicos ELLis'D, Little Barrie y The Len Price 3.

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Un cartel que se completa con las bandas nacionales Los Desvelos y Los Giros que pondrán punto y final a la música en la Purple37 Closing Party del domingo día 6.

Otra de las señas de identidad del festival es el carácter urbano del Purple Weekend que le distancia de cualquier otro evento y que quedará remarcado como siempre con las sesiones de música protagonizadas por los selectores de vinilos y que tendrán lugar en distintos clubs de la ciudad: Romita Beers & Deli, Chelsea Bar, Nuevo Café Luna, Babylon, Espacio Vías y Sala Glam Theatre.

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Además de todos esos conciertos y sesiones de DJ también se contará con numerosas actividades paralelas como la Scooter Run, el mercadillo vintage, la feria del disco o la exposición de Alex Amorós, fotógrafo musical afincado en Londres que también presentará un nuevo fanzine conmemorativo de la anterior edición.

Y para terminar se disfrutará el lunes, día 7, del día de puertas abiertas para toda la familia que tradicionalmente cierra el festival. EFE

jjp/tlg/aam