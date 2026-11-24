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Pamplona, 24 nov (EFE).- El festival Pamplona Negra celebrará su decimotercera edición del 18 al 23 de enero de 2027 bajo el lema ‘Suerte Noir’, con una programación que explorará la influencia del azar, el destino y las supersticiones en el delito, las investigaciones policiales y la creación literaria, y que contará con una participación femenina superior al 54 %.

Rosa Montero, Claudia Piñeiro, Alicia Giménez-Bartlett, Berna González Harbour, Rosa Ribas y el escritor británico Chris Whitaker figuran entre los nombres destacados de esta edición, que volverá a tener a Baluarte como sede principal.

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La programación ha sido presentada este martes por la directora del festival, Susana Rodríguez Lezaun; Eduardo Nanclares, en representación de NICDO; Julio Mazarico, responsable de Filmoteca de Navarra, y Iosune Ojer, del Servicio de Bibliotecas Públicas de Navarra.

Ocho mesas redondas y una entrevista vertebrarán los encuentros literarios del festival, que dedicará especialmente las jornadas del viernes y el sábado a las mujeres, con un encuentro entre la escritora Alicia Giménez-Bartlett y la periodista Silvia Intxaurrondo como broche final.

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Entre los participantes también figuran Paz Velasco de la Fuente y Juan Carlos Galindo, entre otros representantes de la novela negra y el thriller contemporáneo.

La sección ‘El Crimen a Escena’, una de las principales citas del festival, abordará casos de gran repercusión mediática como los de Wanninkhof, Juana Cortés, el Bentley, el falso shaolín o el crimen de Asunta.

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Para ello, Pamplona Negra contará con profesionales de la Policía Foral, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, que participará por segundo año consecutivo.

La programación incluirá asimismo una sesión en directo del pódcast ‘Criminopatía’, conducido por Clara Tiscar.

El cine negro volverá a tener presencia con la proyección de las películas ‘Snatch. Cerdos y diamantes’, de Guy Ritchie; ‘El hombre que nunca estuvo allí’, de Joel Coen, y ‘Jungla de asfalto’, de John Huston.

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El escritor Francisco Bescós impartirá un taller de novela negra titulado ‘Deshacer la madeja. Organizar las ideas para llegar a la novela’ dentro del festival que recuperará los encuentros con escolares de quinto y sexto de Primaria.

La sede de la ONCE acogerá un club de lectura con Carlos Zanón, mientras que Carlos Bassas ofrecerá una charla en la residencia de mayores El Vergel.

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El Palacio del Condestable volverá a ser escenario de la ruta teatralizada, en la que el Grupo de Teatro de la Universidad Pública de Navarra representará ‘Un silbido en la noche’, una adaptación libre del relato de Sherlock Holmes ‘La banda de lunares’, de Arthur Conan Doyle.

La programación se completará con actividades en diferentes espacios, así como con una visita al centro penitenciario, que se realizará por quinto año consecutivo, en esta ocasión con Francisco Bescós.

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El cartel de esta edición, obra del ilustrador Mikel Santos ‘Belatz’, incorpora símbolos tradicionalmente asociados a la superstición, como el gato negro, el espejo roto y el número 13, número de la edición.EFE

(foto)