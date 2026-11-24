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Alicante, 24 nov (EFE).- La representación legal del expresidente de Les Corts y de la Diputación de Alicante por el PP, Julio de España, ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a año y medio de cárcel por un delito de agresión sexual a una paciente durante una exploración en el ejercicio de su profesión como médico.

En el mismo proceso fue absuelto de otra acusación por hechos similares y de dos delitos de trato degradante.

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El recurso de apelación se ha interpuesto ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En la sentencia, los magistrados consideraron probado que el facultativo incumplió la 'lex artis' médica al tocar los genitales a una paciente, que además era enfermera, durante una exploración a la que se sometió en una clínica privada en agosto de 2023 y a la que la mujer había acudido para pedir una valoración y un análisis de la intolerancia que tenía a ciertos alimentos, que le provocaba digestiones pesadas e inflamación intestinal.

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De España le realizó un tacto rectal justificado desde el punto de vista médico, según la Audiencia, previo a los tocamientos.

La paciente se quedó paralizada y en shock y, a consecuencia de ello, sufrió un trastorno de estrés postraumático agudo y le ha quedado como secuela un trastorno de ansiedad en grado moderado e intermitente.

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En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, se afirma que "no existen datos, elementos, indicios, vestigios, que den credibilidad a la declaración de la víctima, que ha de ser verosímil en sí misma, de tal manera que la doten de singular potencia convictiva, suficiente, pero necesaria en su fortaleza, para destruir la presunción de inocencia".

Se asegura también que De España "actuó conforme a la praxis médica" y se expone que en toda su carrera profesional "no ha sido objeto de expediente disciplinario alguno" .

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Igualmente se dice que De España "en su consulta no actuó dolosamente, solo pretendió asistir a una paciente y efectuar un correcto diagnóstico de su patología, sin que en su actuar denote lo exigido por el tipo penal: conocimiento del significado o naturaleza sexual de los actos y voluntad de atentar contra la libertad sexual".

Se alega, además, que "se estimó como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, la sola declaración de la denunciante, sin valorar el resto de la prueba de descargo practicada".

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Según la representación legal del expresidente de Les Corts, "se aprecia" en la sentencia impugnada "infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, al no haberse practicado en el acto del juicio oral prueba de cargo suficiente que permita desvirtuar dicha presunción".

En un comunicado remitido a EFE, la abogada de Julio de España indica que sostienen "la plena de inocencia" del expresidente de Les Corts, por lo que mantienen que "determinados pronunciamientos de la resolución no se ajustan a los hechos acreditados ni a la correcta aplicación del ordenamiento jurídico", motivo por el cual han "solicitado su revisión ante la instancia superior". EFE

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