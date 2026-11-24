Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 24 nov (EFE).- El CV Emalsa Gran Canaria afronta este miércoles una nueva cita con el voleibol europeo y recibirá a las 19:00 horas al VC Oudegem belga en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa CEV, en una eliminatoria que supondrá la décima participación consecutiva en competiciones europeas de la escuadra canaria.

El equipo dirigido por Juan Diego García llega a esta "importante cita" después de recuperar sensaciones en la Liga Iberdrola con una contundente victoria por 0-3 ante el Kiele Socuéllamos en su último compromiso liguero, "un resultado que permite afrontar con confianza el estreno continental", ha destacado la entidad en un comunicado.

PUBLICIDAD

Enfrente estará un VC Oudegem que también llega de sumar una victoria por 1-3 ante el Zoersel en su último partido de liga, después de haber encadenado dos derrotas seguidas ante Roeselare y Charleroi.

El conjunto belga será "un rival que exigirá máxima concentración al equipo grancanario", especialmente por su agresividad desde el saque y la velocidad de sus acciones ofensivas.

PUBLICIDAD

El entrenador amarillo ha asegurado que el objetivo en la Copa CEV es "jugar bien y ser estables durante todo el partido para poder tener más opciones de ganar"; una estabilidad que será "especialmente importante" ante un adversario que "juega con bastante riesgo en saque y en la velocidad para el ataque".

García ha puesto en valor "el trabajo bastante bueno durante las semanas previas" y la capacidad de haber podido crear "un equipo bastante asentado dentro de los conceptos que queremos tener en juego".

PUBLICIDAD

La opuesta brasileña del Emalsa Gran Canaria, Helô Pereira, ha admitido que buscarán "mostrar un buen papel, jugar bien y llegar lo más lejos posible en la competición", a la que llega con "máxima ilusión" por "formar parte de esta historia tan bonita y de tantos éxitos del club". EFE

phd/cas/og